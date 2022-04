L’indiano Gautam Adani supera Warren Buffett: ora è il quinto più ricco del mondo

L’incredibile ascesa di Gautam Adani continua. Il magnate indiano delle infrastrutture è diventato l’asiatico più ricco della storia all’inizio di questo mese e ha continuato a salire. Adani ha ora superato Warren Buffett per diventare la quinta persona più ricca del mondo.

Forbes stima che il 59enne Adani abbia un patrimonio netto di $ 123,7 miliardi, superando la fortuna di $ 121,7 miliardi di Buffett.

Gautam Adani, la quinta persona più ricca del mondo

Adani è il fondatore e presidente del Gruppo Adani, un conglomerato portuale ed energetico con sei società quotate in borsa in India. Le azioni di ciascuna di queste attività sono aumentate tra il 19% e il 195% quest’anno. Adani ha guidato un’espansione aggressiva nelle energie rinnovabili, nei media, negli aeroporti e altro ancora. All’inizio di questo mese, la International Holding Co. di Abu Dhabi, gestita dal fratello del principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti, ha investito 2 miliardi di dollari in tre delle aziende di Adani focalizzate sull’energia verde. Ha affermato di voler diventare il più grande produttore mondiale di energia verde, con l’obiettivo di investire fino a 70 miliardi di dollari in progetti di energia rinnovabile.

Figlio di un commerciante di tessuti, Adani lasciò il college e, nel 1988, avviò un’impresa di esportazione di materie prime. Nel 2008 era diventato un miliardario, entrando per la prima volta nella lista di Forbes, per un patrimonio stimato di 9,3 miliardi di dollari.

La sua fortuna iniziò davvero a decollare all’inizio della pandemia di Covid-19, dopo aver ampliato il suo impero con importanti acquisizioni. Dall’acquisto nel 2020 di una partecipazione del 74% nell’aeroporto internazionale di Mumbai, il secondo più trafficato dell’India, all’acquisizione da 3,5 miliardi di dollari della divisione delle rinnovabili di Softbank in India. Adani ha appena accettato di acquistare Ocean Sparkle, la più grande società di servizi marittimi dell’India, con un accordo da 220 milioni di dollari.

Con un valore di $ 8,9 miliardi solo due anni fa, la fortuna di Adani è poi aumentata a circa $ 50,5 miliardi nel marzo 2021 grazie alla crescita stellare delle azioni. E in seguito raddoppiata a marzo 2022, a circa $ 90 miliardi, dopo che le azioni del gruppo Adani sono aumentate ulteriormente.

Il più ricco d’India è più ricco di Buffett

Il patrimonio netto stimato di $ 123,7 miliardi rende Adani la persona più ricca dell’India, $ 19 miliardi più ricco del numero 2 del paese, Mukesh Ambani (che ha un patrimonio du circa $ 104,7 miliardi). Ha superato Buffett poiché le azioni del famoso investitore Berkshire Hathaway sono scese del 2% venerdì a causa di un ampio calo del mercato azionario statunitense.

Ora ci sono solo quattro persone sul pianeta più ricche di Adani, secondo il classifica real time di Forbes: il cofondatore di Microsoft Bill Gates (per un valore stimato di $ 130,2 miliardi), il re francese dei beni di lusso Bernard Arnault ($ 167,9 miliardi), il fondatore di Amazon Jeff Bezos ($ 170,2 miliardi) e il capo di Tesla e SpaceX Elon Musk ($ 269,7 miliardi).

