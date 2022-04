isola-dei-famosi,-viene-presa-a-pesci-in-faccia:-“sei-pesante,-una-maestrina!”

Una naufraga de “L’Isola dei Famosi” riscuote pesanti critiche: il suo comportamento non passa inosservato, permanenza a rischio?

L’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” sta riscuotendo l’attenzione del grande pubblico: gli autori hanno posto particolare attenzione alla composizione del cast, e i naufraghi riservano già momenti al cardiopalma. Anche la scelta degli opinionisti nel parterre di Mediaset non è casuale. Vladimir Luxuria e Nicola Savino, infatti, spalleggiano con tempismo e sagacia la conduttrice Ilary Blasi, favorendo lo sviluppo di siparietti in diretta.

Una naufraga in particolare, però, sta fomentando aspre critiche in rete: si tratta di Licia Nunez, già finita nel mirino degli haters durante la scorsa settimana. La sua strategia per conquistarsi lo status di leader non è passata inosservata e, durante l’ultimo prime time, alcune affermazioni hanno ulteriormente compromesso la sua posizione.

Licia Nunez maestrina a L’Isola dei Famosi? L’indice di gradimento crolla vertiginosamente

L’ex modella e attrice pugliese Licia Nunez è stata l’ultima naufraga, in ordine cronologico, ad approdare sull’ancora affollata spiaggia di Cayo Cochinos. Inserita nella squadra dei “Tiburons”, ora smantellata, Licia ha disputato la prova leader in competizione con Estefania Bernal e Alessandro Iannoni. Durante un’accesa discussione, però, Estefania avrebbe accusato Licia di aver espressamente chiesto di poter diventare leader della sua fazione. Anche Alessandro ha confermato tale versione, e l’attrice ha di conseguenza conquistato il ruolo grazie all’assertività dei compagni.

Durante l’ultimo prime-time, inoltre, ha dichiarato di aver sviluppato un legame particolare con Ilona Staller, difendendola dalle accuse del resto del gruppo. Licia lamenta infatti un atteggiamento troppo parziale e prevenuto nei compagni di avventura, e ha legato solamente con l’ex pornodiva. Ha infatti dichiarato: “A parte Ilona, nessuno mi ha fatto sentire parte del gruppo!“. Secondo i fan del programma, il motivo è presto detto: Licia avrebbe un atteggiamento troppo pressante e petulante, e ciò avrebbe scoraggiato eventuali approcci dei naufraghi di Playa Acopiada.

#Licia : “Da quando sono arrivata, nessuno tranne #Ilona mi ha fatto sentire parte del gruppo” Minchia, chiediti il perchè. Sei di una pesantezza allucinante, 5gg che ripeti le stesse cose a tutti con quel fare da maestrina.#isola #isoladeifamosi2022 #isoladeifamosi #isola2022 pic.twitter.com/rI8zZH6o4X — Opinionista borderline (@LaGio_91) April 24, 2022

Licia Nunez si sta facendo terra bruciata attorno? L’attrice sembra molto motivata nel suo percorso sull’atollo onduregno: ne seguiremo con interesse i prossimi step all’interno del format.

