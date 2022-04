Erika Franzò Sarà più piccola di Sydney al suo nord e di Melbourne al suo sud,

Sarà più piccola di Sydney al suo nord e di Melbourne al suo sud, ma Canberra è un gioiello tutto da scoprire. L’atmosfera da cittadina la rende facile da esplorare, grazie anche al grande desiderio degli abitanti di condividere il loro cibo, i loro vini, le birre e le migliori attrazioni. In città troverai musei, gallerie, birrerie ed edifici moderni, ma a pochi minuti di distanza ti ritroverai nella natura incontaminata fatta di montagne, valli e molto altro.

Con la sua acqua abbagliante e lunghi tratti di costa tranquilla, non c’è da meravigliarsi che il Lake Burley Griffin venga spesso chiamato il cuore di Canberra. In effetti, per gli abitanti del posto non c’è bisogno di altra descrizione che “The Lake”.

Dalle avventure aeree ai ristoranti sul lungolago, ecco come sfruttare al meglio il Lake Burley Griffin di Canberra.

Il Lake Burley Griffin è un parco giochi acquatico e le opportunità di uscire in acqua sono infinite. Uno dei modi migliori per godersi la superficie calma del lago è lo stand-up paddleboard. I principianti possono partecipare a una lezione di gruppo con SupCbr. Se sei un po’ più sicuro di te puoi noleggiare un SUP e andare in esplorazione. Per una sfida più grande, unisciti a Jo di Joga Yoga e prova alcune posizioni sulla superficie dell’acqua facendo una lezione unica di yoga su SUP sul Lake Burley Griffin di Canberra.

Erika Franzò I ciclisti sono viziati a Canberra, e alcuni dei migliori sentieri da percorrere sono quelli che girano intorno alla sponda scintillante del Lake Burley Griffin. Scegli tra diversi percorsi da 5 km a 14 km o gira attorno al lago per circa 30 km. Scoprirai angoli appartati lungo la strada, come il tradizionale portale di benvenuto cinese nei Lennox Gardens. Noleggia la tua bici da Canberra Cycle.