“e’-viziata!”:-elettra-lamborghini-perde-la-faccia,-salta-fuori-un-retroscena-imbarazzante

La facoltosa rampolla Elettra Lamborghini torna ad essere il focus di rumors e indiscrezioni: nuove polemiche in arrivo per la cantante?

La spumeggiante Elettra Lamborghini è reduce dalla conduzione della kermesse di Miss Italia, in cui si è cimentata a fianco di Alessandro Di Sarno. La cantante è stata infatti scelta da Patrizia Mirigliani per sostituire il rodato Alessandro Greco, e ha quindi afferrato il timone della rassegna con emozionato entusiasmo.

Nonostante la sua carriera sia sul punto di decollare anche nel ramo della conduzione, nelle ultime ore una nota giornalista ha rinfocolato pungenti polemiche sul suo conto. Si tratta della sagace Francesca Fagnani, a cui Elettra ha rilasciato un’intervista per il talk-show “Belve“, i cui contenuti, però, non sono mai stati trasmessi.

Tale scelta è stata fermamente argomentata dalla conduttrice: l’ereditiera avrebbe infatti chiesto di rispondere a domande concordate a tavolino, pretendendo poi di poter visionare il girato. Francesca Fagnani avrebbe opposto un fermo rifiuto alle richieste di Elettra, rinunciando piuttosto alla puntata a lei dedicata. Nelle ultime ore, la giornalista ha compiuto un ulteriore affondo nei confronti della rampolla Lamborghini, e le sue dichiarazioni stanno facendo il giro del web.

Francesca Fagnani fa luce sull’intervista di Elettra Lamborghini: ecco com’è andata

La conduttrice ha così commentato l’esito dell’intervista ad Elettra Lamborghini: “Alcuni mi chiedono di non fare domande politiche, di far vedere prima il montaggio ma io ho sempre detto di no.“. Nello specifico, Francesca Fagnani ha rivelato a “Da Noi a Ruota Libera”: “Molti ospiti sono viziati, ti chiedono le domande prima sì, vogliono vederle.“. La conduttrice ha poi approfondito i rapporti intercorsi con lo staff dell’ereditiera, dichiarando: “La cosa divertente è che, a un certo punto, tra i vari intermediari, uno mi ha chiesto di togliere le domande politiche che le avevo fatto. Ma la domanda politica non solo non gliel’ho posta, ma non ho mai neanche lontanamente pensato di fargliela…“.

Dopo i commenti al vetriolo, Francesca Fagnani ha raccontato di quali “belve” l’abbiano delusa, e quali invece le abbiano riservato le maggiori soddisfazioni: “Chi mi ha deluso perché non si è dimostrata tanto Belva? Chi vince è chi si lascia andare e chi sta al gioco. Oddio faccio prima a dirti le persone che mi hanno sorpreso al contrario. Ad esempio Morgan, è vero che ci sono stati momenti di tensione tra noi, ma è anche vero che ha avuto una grande accoglienza all’ascolto e si è messo in gioco e non mi ha deluso. Anche Monica Guerritore mi ha divertito, lei non conosceva il programma e forse si aspettava un tipo di intervista diversa.”.

La conduttrice ha in seguito raccontato di rincorrere da tempo personaggi inafferrabili: “Ci sono Belve che continuano a sfuggirmi. Quella che forse prima o poi riuscirò ad acchiappare? Direi la Boschi. Lei mi piacerebbe tanto intervistarla. Poi c’è Vittorio Feltri, mi ha detto di sì, ma a Milano. Mi divertirebbe tanto intervistarlo credo sia divertente…”. Francesca Fagnani non ha certamente digerito le ingerenze dello staff di Elettra Lamborghini, e non sembra intenzionata a cedere alle loro richieste. L’intervista perciò rimarrà negli archivi di RAI 2, almeno finché non si giungerà ad un accordo tra le parti.

