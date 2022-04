“Chi c’è dietro la notizia”. Putin malato? Indiscreto di Dell’Arti: la verità dietro ai video sospetti

Vladimir Putin è davvero malato. A Stasera Italia, nella puntata andata in onda su Rete 4, Giorgio Dell’Arti dà una sua versione dei fatti. “Io credo che siano pensieri pieni di speranza degli occidentali che si augurano che con la morte di Putin i problemi si risolvano”. Intervistato dalla trasmissione condotta da Barbara Palombelli, il giornalista spiega che “non è detto”. Molti infatti visionando i video che ritraggono il presidente russo hanno azzardato diverse teorie.

Alcune lo vedono malato di Parkinson, altre che deve fare i conti con un tumore. L’ultimo filmato che ha scatenato il sospetto è quello che vede lo zar davanti al ministro della difesa Sergej Shoigu. Qui per alcuni Putin terrebbe la mano sotto al tavolo, una mano tremolante che il presidente russo tenta in tutti i modi di nascondere. Ma questo agli occhi degli attenti osservatori non convince.

Non solo, c’è anche chi ipotizza che il filmato sia un falso: Putin per i timori di ammalarsi o per la paura di contrarre il Covid, non avrebbe mai accettato di sedersi a distanza ravvicinato a una persona. Lo dimostrerebbe anche il tavolo lungo sei metri in cui ha ospitato i vari leader dei paesi europei come Emmanuel Macron.