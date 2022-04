azzardo-di-canale-5,-decisione-pericolosa:-via-lo-storico-show,-al-suo-posto-una-prima-assoluta

I vertici di Canale 5 hanno finalmente deciso le sorti di un iconico programma del palinsesto Mediaset: ecco i cambiamenti in arrivo.

Il periodo estivo rappresenta sempre una parentesi di ferventi preparativi e decisioni spinose per i vertici delle maggiori emittenti. Mentre i conduttori dei programmi più rodati si concedono le meritate ferie, i piani alti di Viale Mazzini e Cologno Monzese si scervellano per riempire il palinsesto dei mesi più torridi.

Canale 5 nelle ultime ore ha ufficializzato una decisione assai attesa dal pubblico della rete: quale sarà lo sorte del dating-show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“?

Canale 5 ha deciso: stop estivo a Maria De Filippi, tornano le soap di matrice spagnola

“Uomini e Donne” è ormai istituzione nella fascia pomeridiana di Canale 5, e accompagna la routine post-prandiale di milioni di italiani. Le vicende di dame, corteggiatori e tronisti appassionano da anni gli spettatori dell’emittente, e parecchi personaggi si sono avvicendati sul famigerato trono, sia esso in versione classica, gay, oppure over.

Mediaset ha deciso di sospendere le registrazioni del celeberrimo dating-show, per fare invece posto ad una nuova soap spagnola di cui ha acquistato i diritti. La fiction porta il nome originale di “Dos vidas“, ed è tradotta in italiano con il titolo “Un altro domani“. La soap è andata in onda su Television Espanola tra il gennaio 2021 e il febbraio 2022: il prodotto è perciò molto fresco e fruibile. La trama di “Un altro domani” seguirà le vicende delle protagoniste Julia e Carmen: la prima vivrà in epoca contemporanea, mentre la storia della seconda si snoderà nella Nuova Guinea degli anni ’50.

La scelta di Canale 5 appare un rischio, seppur calcolato. Se, infatti, il pubblico si è appassionato a fiction come “Il Segreto” e “Una vita“, il successo della prossima soap-opera in salsa spagnola non è una garanzia. Gli spettatori, infatti, potrebbero essersi assuefatti, e preferire invece le proposte pomeridiane della rivale RAI. La guerra a colpi di share non conosce sosta, nemmeno durante la canicola estiva, e un tracollo di ascolti potrebbe costare moltissimo all’emittente privata.

In ogni caso Maria De Filippi è pronta a riagguantare il timone di “Uomini e Donne” con l’avvento dell’autunno. Il suo dating-show subirà una battuta d’arresto a giugno, per poi tornare a pieno regime con l’avvento della stagione autunnale. Nessun pericolo quindi mina la solidità del programma: resta solo da appurare il successo – oppure il flop – del suo supplente spagnolo.

The post Azzardo di Canale 5, decisione pericolosa: via lo storico show, al suo posto una prima assoluta appeared first on Ck12 Giornale.