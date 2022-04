“altro-che-single!”:-una-bugia-per-abbindolare-ilary-blasi,-indiscrezioni-perfide-sul-nuovo-ingresso

Ilary Blasi ha recentemente lanciato un annuncio in diretta: sorgono sospetti dopo la paparazzata sui social.

La conduttrice Ilary Blasi regge saldamente il timone del suo reality “L’Isola dei Famosi“, giunto oramai al suo undicesimo appuntamento in prima serata. Il reality di Canale 5 sta riscuotendo soddisfacenti risultati di share, nonostante la concorrenza con la rivale RAI si stia rivelando più ardua del previsto.

La produzione del format ha compiuto una selezione certosina del cast, al fine di garantire lo sviluppo di numerose dinamiche sull’atollo di Cayo Cochinos. Anche le scelte circa il parterre dello studio 20 di Cologno Monzese non sono casuali. Alla conduzione fresca e irriverente di Ilary Blasi sono stati infatti affiancati gli spiritosi opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino: il mix sforna infatti un prodotto fresco e dal ritmo incalzante. “L’Isola” si è però ritrovata orfana di alcuni “naufraghi eccellenti“: dopo l’abbandono di Floriana Secondi e Jeremias Rodriguez, la produzione è alla ricerca di nuovi volti da inserire nel cast. Il prossimo, annunciato, ingresso sembra però nascere sotto una cattiva stella: ecco quanto è accaduto nelle ultime ore.

Ilary Blasi annuncia l’ingresso di Mercedesz Henger: la sua presentazione fomenta numerosi dubbi

Durante l’ultimo prime time de “L’Isola dei Famosi“, la bionda conduttrice ha chiamato al confessionale i naufraghi Edoardo Tavassi ed il compagno Alessandro Iannoni. Entrambi i concorrenti si sono dichiarati singles incalliti, e Ilary ha aggiunto del pepe alle loro aspettative, lanciando il video di presentazione della prossima naufraga in programma.

Mercedesz Henger ha infatti annunciato in una clip di essere pronta ad approdare a Cayo Cochinos, occhieggiando a favore di telecamera, e descrivendosi single e alla ricerca dell’amore. Ha inoltre dichiarato di apprezzare molto gli uomini sensibili, e di non avere particolari preferenze per gli addominali scolpiti. Tali affermazioni, velatamente rivolte ai due naufraghi, sono apparse una mossa piuttosto astuta, volte a movimentare le dinamiche nel gioco. Come ben sappiamo, infatti, la madre di Alessandro Iannoni – la soubrette Carmen Di Pietro – è piuttosto gelosa del figlio maggiore. Edoardo Tavassi, invece, smania da tempo per l’arrivo di una bellezza a Playa Palapa, e i due naufraghi potrebbero quindi cadere ai piedi della giovane Henger.

L’influencer Deianira Marzano, però, ha notato un’incongruenza nel racconto della prezzemolina ed ex naufraga. A quanto emerge dai suoi social, Mercedesz fino a due settimane fa risultava impegnata in una relazione. Opportunamente, tale legame sembra essere stato troncato con la chiusura delle trattative per “L’Isola”. La mossa della giovane è calcolata in favore di un ingresso al cardiopalma?

Mercedesz Henger sta giocando di strategia in vista del suo approdo a Cayo Cochinos?

