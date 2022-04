sondaggio-mentana,-giorgia-meloni-ancorata-alla-vetta:-boom-di-berlusconi,-forza-italia-mette-il-turbo

Il conflitto in Ucraina occupa ormai gran parte dello spazio nei telegiornali in tv. Nel TgLa7 di Enrico Mentana, però, alla fine c’è spazio anche per il solito sondaggio del lunedì. La rilevazione condotta da Swg vede Giorgia Meloni con il suo Fratelli d’Italia ancora in vetta, col 21,7% dei consensi. Il suo partito ha perso solo lo 0,1% in una settimana.

Subito dopo FdI c’è il Pd di Enrico Letta, che sale dello 0,4% rispetto al 19 aprile scorso, arrivando così al 21,2. Stabile la Lega di Matteo Salvini, che non cresce né perde in termini di consensi, restando al 15,6%. Continua a sprofondare, invece, il M5s di Giuseppe Conte: il partito passa dal 12,9 di sette giorni fa al 12,7 di oggi, perdendo quindi lo 0,2% dei consensi. Notevole crescita per Forza Italia di Silvio Berlusconi, che passa dal 7,8% all’8,2 in una settimana.

Stabile Azione+Europa, che si attesta al 5,1%. Poi “la banda del 2%”, come l’ha chiamata Enrico Mentana nella presentazione del sondaggio su La7. Ci sono infatti Sinistra Italiana al 2,7%; Mdp Articolo 1 al 2,5; Verdi al 2,4; Italia viva di Matteo Renzi al 2,3; ItalExit con Paragone al 2 e altre liste al 3,6.