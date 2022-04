mediaset-sbaglia-tutto:-“l’hanno-mandato-al-massacro!”.-situazione-irrecuperabile,-ora-rischia-anche-il-posto

Pessima situazione per un programma Mediaset. Ormai recuperare è impossibile, a rischio anche il posto di lavoro: ecco di chi si tratta

Sono ore difficili per Mediaset e per un programma della rete. L’anno si compone di molti diversi periodi che, a livello televisivo, influiscono molto nel palinsesto che ogni rete propone. Ci sono programmi, infatti, che funzionano benissimo nel periodo in cui sono collocati. Se spostati, però, potrebbero fare flop inauditi, proprio perché il momento giusto per la loro trasmissione è uno preciso.

Un programma in particolare, però, sembra non trovare il proprio tempo e il proprio spazio. È stato fatto ogni tentativo possibile, ma domenica 24 aprile si ha avuto una conferma: la rete ha completamente sbagliato.

Mediaset nella bufera, sprecata un’ottima occasione

Negli anni, Anna Tatangelo ha provato molte strade. La giovanissima cantante è nel panorama mediatico da tanti anni, poiché a soli quindici anni vince Sanremo Giovani con il brano “Doppiamente fragili”. Da quel momento inizia la sua carriera nel mondo della musica che, con la sua voce potente e precisa, le consente di collezionare buoni successi e belle soddisfazioni.

Nel 2010, però, entra nel mondo della televisione. Anna Tatangelo, infatti, si siede al tavolo dei giudici di X-Factor a fianco di Enrico Ruggeri, Elio e Mara Maionchi. La sua esperienza è piaciuta molto al pubblico, che l’ha potuta conoscere di più soprattutto per quanto riguarda il carattere. Iconica è la sua litigata con una concorrente, durante la quale la Tatangelo ha pronunciato la frase oggi famosa: “Quando la persona è niente, l’offesa è zero“.

Un’altra esperienza televisiva arriva con All Together Now, il programma con Michelle Hunziker in cui fa la coach del proprio gruppo a fianco di J-Ax, Rita Pavone e Renga. La prima vera propria esperienza da conduttrice è però “Scene da un matrimonio”, programma già lanciato nel 1990 con Davide Mengacci e ripreso nel 2021 con lei. Qui, la conduttrice segue e affianca una coppia nei giorni prima del matrimonio, fino ad accompagnarla all’altare nel giorno del sì.

Il programma era stato previsto per l’autunno del 2021 ma è stato poi rimandato di diversi mesi, per arrivare in televisione a marzo. Inizialmente programmato per il sabato pomeriggio, Scene da un Matrimonio è stato poi fatto slittare alla domenica, dalle 14.20 alle 15.55. La scelta, però, non ha affatto premiato Anna Tatangelo e il suo show, che ha costantemente perso ascoltatori. Domenica 24 aprile, infatti, ha ottenuto solo l’8%:

Ennesima programmazione scellerata di Mediaset#scenedaunmatrimonio crolla all’8%. Dovevano tenerselo per i sabati di giugno, invece di buttarlo al massacro adesso, di domenica poi. #AscoltiTv — MasterBB (@MasterAb88) April 25, 2022

Ora il rischio è soprattutto per Anna Tatangelo, che vede finire il suo programma come conduttrice in un flop totale. Chissà se la cantante rischierà di chiudere per sempre la parentesi da conduttrice o se, invece, Mediaset le darà una nuova occasione.

The post Mediaset sbaglia tutto: “L’hanno mandato al massacro!”. Situazione irrecuperabile, ora rischia anche il posto appeared first on Ck12 Giornale.