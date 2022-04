delia-duran-delusa-amaramente,-subisce-uno-sgarbo-oltraggioso:-“ha-tirato-buca-all’ultimo!”

Momenti di forte imbarazzo per la modella Delia Duran: dopo l’uscita dal GF Vip un ex compagno di avventura la snobba completamente.

La modella venezuelana Delia Duran è stata una delle figure più scoppiettanti e chiacchierate dell’ultimo “GF Vip”. Il suo chiacchierato triangolo con il marito Alex Belli e l’influencer Soleil Sorge, infatti, ha tenuto banco per mesi sulle prime pagine di ogni rotocalco.

Dopo aver concluso la sua esperienza nel reality, Delia ha ricominciato a lavorare gomito a gomito con il marito, dedicandosi a shooting fotografici, e presenziando a numerose ospitate in TV. Nelle ultime ore, però, la modella ha ingoiato un boccone amaro. Un’ex concorrente del “GF Vip“, come vedremo, ha bidonato all’ultimo il suo party esclusivo: che cos’è successo?

Sophie Codegoni grande assente al compleanno di Delia Duran: rapporto al capolinea?

La spumeggiante compagna di Alex Belli ha da poco festeggiato il suo 34esimo compleanno, regalandosi una cenetta romantica con il marito, e circondandosi in seguito degli amici più affezionati. Alcuni video, diffusi anche da Giacomo Urtis, mostrano una sconfinata tavolata di invitati in un locale esclusivo, prenotato per l’occasione. Mentre al party della modella compaiono le sorelle Selassiè, Guenda Goria e diversi altri personaggi satellite, Sophie Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano sembrano aver disertato la festa.

Secondo l’investigatore di gossip Alessandro Rosica, l’ex tronista di “Uomini e Donne” avrebbe bidonato il prestigioso party come gesto di solidarietà nei confronti dell’amica Soleil Sorge. Secondo Rosica, infatti, la coppia Belli-Duran avrebbe volontariamente escluso la bionda influencer dalla festa, subodorando forse ulteriori controversie circa il loro rapporto. Sophie, di conseguenza, non ha presenziato ai festeggiamenti, e la sua mancata partecipazione, molto attesa da Delia stessa, avrebbe esacerbato i rapporti tra le due.

Nel frattempo, sembra invece che Sophie, Soleil e Alessandro Basciano stiano architettando una réunion intima tra ex gieffini, e l’incontro dovrebbe coinvolgere anche la madre dell’ex tronista, Valeria Pasciuti. In una recente foto comparsa sui social, le due amiche posano davanti all’obiettivo più unite e complici che mai. La scelta di Sophie avrà ripercussioni sul suo futuro lavorativo e con le sue collaborazioni con la casa di produzione di Alex Belli? Seguiremo con attenzione gli sviluppi del caso: come abbiamo visto, anche dopo l’esperienza sotto le telecamere, gli equilibri mutano in continuazione!

