amici21,-il-ballerino-rompe-il-silenzio:-“ha-i-paraocchi”,-insegnante-demolita-su-tutti-i-fronti

Un volto noto ai telespettatori di Amici21 si è lasciato andare e ha detto tutta la sua verità su un’insegnante del programma. Frecciatine pesantissime

La scuola di Amici21 è un porto sicuro per cantanti e ballerini talentuosi, che vogliono provare a fare della propria passione un lavoro. Con Maria de Filippi e i coach di canto e ballo, i ragazzi trovano sempre ottime occasioni per crescere e imparare. Come in tutte le esperienze, però, anche ad Amici si possono avere momenti di sconforto e di difficoltà, così come scontri e inimicizie.

Nelle ultime ore, un ex ballerino professionista della scuola, nonché coreografo, ha detto la sua su un’insegnante di Amici21. Il giudizio è pesante e l’accusa tosta: ecco cos’è successo.

Amici21, Fabrizio Prolli non gliele manda a dire

Il serale di Amici21 è alla sua sesta puntata e si sta avviando verso la finale. In gara non sono rimasti in molti, soprattutto per quanto riguarda i ballerini. I danzatori che si contendono il premio di categoria sono Nunzio, Serena, Michele e Dario. I quattro ragazzi stanno cercando di dare il meglio di sé, per cercare di convincere i giudici a votarli. La loro sorte dipende solo da Stefano de Martino, Stash e Emanuele Filiberto: fino alla semifinale, saranno solo loro a giudicare i ragazzi e, quindi, a scegliere chi mandare a casa.

Durante la puntata andata in onda sabato 23 aprile, un ballerino in particolare ha ricevuto parecchie critiche. A farle, però, non sono stati i giudici, ma Alessandra Celentano. Si tratta di Dario, l’allievo di modern di Veronica Peparini, ultimo ballerino rimasto della sua squadra. La maestra di danza classica gli ha detto, durante la puntata, di essere sproporzionato e di non avere un fisico adatto alla danza, poiché è basso e ha le gambe corte. L’accusa ha fortemente scosso sia l’allievo che la sua coach, che ha voluto sottolineare che il giovane ha solo 18 anni e che può migliorare.

A commentare queste parole, poi, è stato anche Fabrizio Prolli. Il coreografo, ex professionista di Amici nonché ex marito di Veronica Peparini, ha difeso a spada tratta Dario. Secondo il ballerino, criticare in questo modo il giovane è stato di cattivo gusto: “Dario è giusto per il suo stile” ha scritto su Instagram, senza mezzi termini. Prolli ha poi sganciato una bomba sulla Celentano: “La Celentano ha i paraocchi e parla sempre e solo della sua visione della danza” ha scritto.

L’accusa è molto pesante ma non stupisce i fan del ballerino, che conoscono i suoi gusti in termini di danza e, soprattutto, le sue idee. Chissà se la Celentano risponderà a queste accuse.

The post Amici21, il ballerino rompe il silenzio: “Ha i paraocchi”, insegnante demolita su tutti i fronti appeared first on Ck12 Giornale.