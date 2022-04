“solo-scuse-meschine”:-carmen-di-pietro-vittima-di-una-faida-tra-donne,-momenti-imbarazzanti-in-diretta

Sull’Isola dei Famosi non mancano di certo le frecciatine, soprattutto tra donne. Carmen Di Pietro si è trovata in mezzo a una piuttosto infuocata

L’Isola dei Famosi è uno dei reality più seguiti. Il segreto del successo del programma sta anche e soprattutto nella scelta dei protagonisti, i naufraghi. Più le personalità saranno uniche e coinvolgenti, più i telespettatori si affezioneranno a loro e di conseguenza al programma. Le novità introdotte quest’anno, come le coppie, mettono ulteriore pepe alle dinamiche tra naufraghi, permettendo ai telespettatori di conoscerli ancora di più.

Negli ultimi giorni, però, una naufraga si è trovata inconsapevolmente al centro di una lite tra donne piuttosto pesante, fatta di frecciatine e commenti fastidiosi. Si tratta di Carmen di Pietro: ecco cos’è successo.

Sull’Isola dei Famosi si deve provvedere alla propria alimentazione, poiché l’esperienza del reality include proprio l’approvvigionamento di cibo tramite il mare e ciò che offre la natura. Non è sempre facile provvedere quindi a sfamare l’intero gruppo, soprattutto perché spesso e volentieri tra i naufraghi si instaurano inimicizie e discussioni che rendono il tutto più difficile. La fame, infatti, rende i rapporti ancora più tesi.

In uno degli ultimi giorni, Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro erano alle prese con delle lumache da sgusciare e, tra una e l’altra, ne mangiavano anche qualcuna. A un certo punto, si avvicina a loro Lory del Santo, chiedendo se le può aiutare nella pulizia. Carmen di Pietro quindi accenna a un sì, ma Guendalina la zittisce subito con un commento pesante. “Perché l’hai chiamata, ora dobbiamo pure spiegarle come si fa!”

#Lory si avvicina alla Tavassi e a #Carmen che sgusciano le lumache (quest’ultima le mangia mentre le monda)e chiede se le può aiutare. La siliconata romana sussurra a Carmen : “Perchè l’hai chiamata, ora dobbiamo pure spiegarle come si fa” 😏 #isola @NicoSavi @vladiluxuria

Carmen di Pietro si è quindi trovata di fronte a un momento piuttosto imbarazzante, in cui due donne stavano silenziosamente litigando: Guendalina e Lory. La prima considera la seconda una viziata, poco disponibile e poco abituata alle difficoltà legate al procacciarsi cibo. La seconda, volendo aiutare, ha quindi servito su un piatto d’argento il commento tagliente:

Ecco chi sono i vostri idoli nei quali probabilmente vi identificate #isola

La Tavassi rimprovera #Carmen per aver coinvolto #Lory nella pulizia delle lumache. “Ora dobbiamo pure spiegarle come si fa!”

Capirai che difficoltà! Solo scuse meschine per accusare gli altri di inedia

— Andrea Rossi (@AndreaR09527214) April 23, 2022