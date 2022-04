Oroscopo Paolo Fox di lunedì 25 aprile: amore e lavoro di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Se negli ultimi mesi avete interrotto una relazione, state in guardia, perché ne sta nascendo un’altra. Grande fermento, invece, per quanto riguarda il lavoro e la vita professionale.

Toro – Se siete, o vi sentite soli, accettate tutti gli inviti che vi verranno proposti. Per i liberi professionisti, grandi occasioni in vista per smuovere un po’ le acque.

Gemelli – A chi è reduce di una relazione andata a male, o finita peggio, vi consiglio di guardarvi attorno, c’è tanto da fare. Sul lavoro non tutto è raggiungibile immediatamente, armatevi di pazienza.

Cancro – Dovete farvi forza e andare avanti. Se siete soli, fatevi avanti, buttatevi nelle tante avventure che vi si propongono in questi giorni. Chi cerca un nuovo lavoro, beh questo è il momento per farvi avanti.

Leone – L’amore è stato messo momentaneamente in pausa, ma questi giorni potranno riaccenderlo. Sul lavoro qualcosa non quadra, forse dovrete aggiustare il tiro nelle prossime settimane.

Vergine – Purtroppo nei rapporti affettivi, ultimamente non c’è molto feeling, forse meglio rimandare le discussioni a domani. Il lavoro stressa, si sa, ma con pazienza si trova soluzione a tutto.

Bilancia – Se state vivendo un amore importante, fate di tutto per farlo sbocciare, non tiratevi indietro. Su lavoro non lasciatevi sfuggire le tante opportunità che ci sono all’angolo.

Scorpione – Siete particolarmente irritabili ultimamente, forse quello che dite non lo sentite davvero. Non assumetevi troppo rischi, forse non è il momento per un investimento.

Sagittario – Il desiderio nelle coppie si sta affievolendo, ricordate: l’immaginazione è tutto! Giornata frenetica sul lavoro, favoriti i vostri contatti.

Capricorno – Qualcuno di voi è in cerca di avventure esotiche, alcuni potranno partire a breve. Non mancheranno contrattempi, ostacoli e problemi vari sul lavoro.

Acquario – Meglio sbrigare in fretta le questioni con il partner, prima che possano peggiorare. Sul lavoro le cose dovranno attendere un po’ per vedere degli sviluppi interessanti.

Pesci – Non fatevi intimorire dalle nuove relazioni, la novità è ciò che cercate. Sul lavoro, le cose prenderanno a breve una piega diversa.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di lunedì 25 aprile: amore e lavoro di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.