massima-attenzione-a-questo-farmaco:-lo-usano-tutti-ma-ha-effetti-collaterali-drammatici

Un farmaco tra i più usati perché in grado di curare patologie molti comuni nasconde degli affetti collaterali che possono creare grande allarme nei malcapitati.

Ci sono farmaci largamente usati, che rappresentano il rimedio perfetto per mali molto comuni e largamente diffusi, a cui chiunque pima o poi può essere soggetto.

Purtroppo accade anche che questi farmaci vengano utilizzati senza aver prima consultato un medico, ignorando l’esistenza di contrindicazioni che a volte possono essere parecchio allarmanti, inducendo il malcapitato a temere patologie più gravi.

Uno dei farmaci più usati è sicuramente il Voltaren, diffuso in larga scala grazie alla sua azione antiinffiamatoria e antidolorifica. Molto meno conosciuti sono i suoi effetti collaterali. Scopriamo assieme quali sono quelli più comuni.

Attenzione al Voltaren: ecco gli effetti collaterali più comuni

Il principio attivo che rende efficace il Voltaren è il diclofenac sodico, un composto che rientra nella classe dei farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS). Il Voltaren è utilizzato per trattare le patologie reumatiche di origine infiammatoria e degenerative.

Va bene per le malattie delle articolazioni come l’artrosi, l’artrite reumatoide e la spondilite anchilosante, per le malattie che provocano dolore e infiammazione dei tessuti attorno alle articolazioni come legamenti e tendini. Inoltre è indicato quando ci si trova davanti a stati dolorosi causati da processi infiammatori di origine traumatica o comunque non reumatica.

Ciò che molti sottovalutano è il fatto che il Voltaren possa scatenare effetti collaterali, a volte addirittura drammatici, in grado di impensierire l’utilizzatore, inducendolo a temere patologie molti più gravi. Le controindicazioni del Voltaren sono elencate nel suo foglio illustrativo. Tra queste ci sono quelle più ‘comuni’, che hanno comunque una certa gravità. Innanzitutto ci sono le patologie a carico del sistema nervoso, come la cefalea e i capogiri; poi ci sono quelle a carico dell’orecchio e del labirinto, come le vertigini.

Tra i problemi più comuni ci sono anche le patologie a carico del sistema gastrointestinale, come la nausea, il vomito, la diarrea, la dispepsia, il dolore addominale, la flatulenza e la diminuzione dell’appetito. A queste si aggiungono le patologie epatobiliari come l’aumento delle transaminasi e le patologie della cute e del tessuto sottocutaneo come il rash cutaneao. Questo elenco per nulla rassicurante deve suggerire cautela quando si utilizza il Voltaren e soprattutto la consultazione del medico, evitando assolutamente la medicazione fai date.

The post Massima attenzione a questo farmaco: lo usano tutti ma ha effetti collaterali drammatici appeared first on Ck12 Giornale.