GF Vip | “Mioddio che imbarazzo”: grottesco regolamento di conti, il ‘branco’ la deride via social [VIDEO]

Clamoroso regolamento di conti via social tra alcuni concorrenti del GF Vip con uno show grottesco che ha scatenato reazioni furiose.

In queste ore sta accadendo di tutto tra alcuni dei gieffini più in vista tra quelli che hanno partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge ha deciso di defolloware alcuni ex inquilini della Casa di Cinecittà, e questi per ripicca si sono scatenati portando a termine un regolamento di conti clamoroso.

Tutto nasce dall’annuncio lanciato via Twitter proprio dalla Sorge: “Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo”.

Poi l’influencer, attualmente impegnata come opinionista nel programma La Pupa e Il Secchione, è passata dalle parole ai fatti smettendo di seguire sui social alcuni vipponi, i quali si sono vendicati prendendola pesantemente in giro.

GF Vip, clamoroso video di scherno: “Che immaturità”

La telenovela tra Soleil Sorge e Alex Belli ha regalato in queste ore l’ennesima puntata, che a ben vedere potrebbe essere anche l’ultima, anche se le vie del mondo dello spettacolo sono infinte.

Dopo aver annunciato di voler fare piazza pulita, la Sorge senza alcuna pietà ha defollowato Alex Belli, e assieme a lui anche Jessica e Clarissa Selassié. Un gesto sensazionale che naturalmente non poteva non scatenare la reazione dell’istrionico Belli, il quale a sua volta si è fatto aiutare da una squadra di complici.

L’attore e fotografo ha riunito attorno a sé le principesse etiopi al gran completo, coinvolgendo quindi anche Lulù, e in compagnia anche di Delia Duran ha registrato

un video poi pubblicato sui social nel quale tutti assieme prendono in giro Soleil Sorge e la decisione di defollowarli.

“Oggi è la giornata del defollowing. Ci defollowiamo tutti quanti!”, ha ironizzato Alex Belli tra gli scherzi e le risate delle tre principesse e della sua compagna. Poi, non contento, si è rivolto alla sua cagnolina Bella, alla quale ha chiesto: “Amore, e tu chi vuoi defolloware?”. Insomma Belli ha dato il meglio di sé per rispondere al gesto severo della sua ex fiamma Soleil Sorge.

La trovata dell’attore ha scatenato la reazione del web, per altro assai critico nei confronti della sceneggiata diffusa via social. “Che Immaturità Sembrano Neonati Quando Gli Tolgono Il Ciuccio”, commenta un utente su Twitter. “Mioddio che imbarazzo”, scrive un altro. E i commenti di questo tenore sono parecchi, questo vuol dire che i più assecondano la decisione drastica di Soleil Sorge.

