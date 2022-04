Amici21, un concorrente in ribellione totale: “Ma che ca**ata è?!”. Delirio dopo la puntata [VIDEO]

Dopo la sesta puntata del serale di Amici21, un concorrente si è lasciato andare a una pesantissima critica. Sfogo ripreso dalle telecamere

Sabato 23 aprile è andata in onda la sesta puntata del serale di Amici21. Ormai ci si sta avvicinando verso la finale e ogni concorrente cerca di resistere il più possibile, per provare a guadagnarsi la vittoria. Di puntata in puntata, però, i ragazzi che rimangono in gioco sono sempre meno e la sfida si fa agguerritissima.

Dopo la fine della puntata andata in onda sabato sera, però, un concorrente si è pesantemente ribellato a ciò che è successo. Le accuse sono state pesantissime, il momento è stato visto da tutti: ecco cos’è successo.

Amici21, Nunzio perde le staffe

La sesta puntata del serale di Amici21 prevedeva un solo eliminato. Le prime quattro puntate han visto ben due concorrenti andare a casa, in ogni puntata. La quinta e la sesta, invece, hanno ridotto il numero di eliminati da due a uno, proprio perché ci si sta inesorabilmente avvicinando alla finale. Per questo motivo, però, i concorrenti che rimangono sono sempre più forti: chiunque venga eliminato, a questo punto, è comunque talentuoso. Per i giudici scegliere non è affatto facile e spesso, a parità di talento, a influire sull’esito è il gusto personale.

A contendersi l’eliminazione, sabato sera, erano Nunzio e LDA. Per il ballerino di latino-americano si tratta del terzo ballottaggio, per il cantante è invece la prima volta. A dover abbandonare definitivamente il programma, secondo i tre giudici, è LDA: il figlio di Gigi d’Alessio, concorrente di Rudy Zerbi, ha quindi concluso la sua corsa. Questo esito è stato del tutto imprevisto, per diversi motivi. Innanzitutto, era poco probabile che Nunzio vincesse l’ennesimo ballottaggio. In secondo luogo, gli spoiler rivelati dai ragazzi che erano presenti in studio come pubblico davano come eliminato Nunzio.

Anche i ragazzi in casetta non si aspettavano un verdetto del genere. Chi ci è rimasto più male, però, è stato proprio Nunzio. Dopo che Maria ha rivelato l’esito della sfida, il ballerino si è alzato e si è lasciato andare a uno sfogo molto pesante. “No, no, no… No, Maria, Luca no! Non deve uscire Luca! Ma perché?! Non me lo merito di stare qua io! Ma che ca**ata è?!“:

Il momento è stato molto emozionante, soprattutto perché segnato dall’evidente amicizia che lega i due cantanti. Evidente, però, è anche il fatto che lo sfidante stesso ritenga quello della giuria un verdetto errato: chissà se queste frasi avranno conseguenze, sul suo percorso.

The post Amici21, un concorrente in ribellione totale: “Ma che ca**ata è?!”. Delirio dopo la puntata [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.