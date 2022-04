ucraina:-urso,-‘invio-armi?-non-significa-che-siamo-in-guerra’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Assolutamente no”. Così, a ‘l’Ospite’ su ‘SkyTg24’, il presidente del Copasir, Adolfo Urso, ha risposto alla domanda se l’invio di armi all’Ucraina vuol dire che siamo in guerra.

“Facciamo parte della Nato, un’Alleanza militare difensiva – sottolinea – la Nato ha deciso di inviare equipaggiamento e armi al popolo ucraino per difendersi dall’aggressore e misure per sanzionare”. Urso ricorda che per “evitare ogni provocazione la Nato ha rifiutato la richiesta dell’Ucraina di fare una ‘no fly zone’ perché avremmo rischiato un incidente che vogliamo evitare”.