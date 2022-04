Oroscopo Paolo Fox di domenica 24 aprile: domani amore e felicità al top. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – In amore devi provare ad essere un po’ più intraprendente. Potrebbero arrivare nuovi amori. Nel lavoro cerca di concludere tutti gli impegni che hai preso.

Toro – In amore datti da fare potrebbero essere dei giorni importanti. Nel lavoro cerca di vivere le situazioni serenamente.

Gemelli – L’amore sarà circondato da un’immensa energia positiva. Nel lavoro prova a darti del tempo, non tutto arriverà quando pensi ma arriverà.

Cancro – Nell’amore ciò che hai cercato di costudire con tanta passione ti darà tante soddisfazioni. Nel lavoro cerca di contare su te stesso.

Leone – Per l’amore sono dei giorni un po’ difficili, cerca di rilassarti. Se hai problemi con il lavoro cerca di consultare un professionista.

Vergine – In amore cerca di cogliere l’attimo più che voglio. Nel lavoro cerca di stare attento ai particolari e non ti distrarre.

Bilancia – In amore cerca di impegnarti sempre di più per le cose che ne valgono la pena. Nel lavoro oltre un piccolo problema da risolvere non avrai nessun problema.

Scorpione – Per l’amore questo periodo è un po’ duro. Nel lavoro la tua tenacia ti premierà sicuramente.

Sagittario – Nell’amore si esaudirà un tuo grande desiderio. Per il lavoro è il periodo giusto per impegnarti nelle nuove cose.

Capricorno – In amore sarai un po’ più fortunato del solito. Nel lavoro usa la tua energia positiva per qualcosa di utile.

Acquario – Nell’amore cerca di evitare discussioni che potrebbero solo farti male. Nel lavoro impegnati come sempre e riceverai qualcosa in cambio.

Pesci – Nell’amore avrai delle novità che ti sorprenderanno. Per il lavoro prova a fidarti dei tuoi soci perché tra di voi c’è una buona intesa.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di domenica 24 aprile: domani amore e felicità al top proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.