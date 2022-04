“non-mi-piace,-mi-annoia”:-risveglio-da-incubo-per-adriana-volpe,-‘bullizzata’-in-tv-senza-poter-replicare-[video]

Gran brutto risveglio per Adriana Volpe che ieri sera ha subito un attacco parecchio pesante da parte di una sua vecchia conoscenza, quest’ultima ospite in un programma Rai.

Al risveglio, stamattina, ad Adriana Volpe dovevano fischiare le orecchie perché ieri sera, suo malgrado e senza possibilità di contraddittorio, ha dovuto incassare una sequela di critiche molte aspre da parte di una sua vecchia conoscenza, quest’ultima ospite in una trasmissione Rai, dove ha ribadito la sua scarsissima considerazioni nei confronti dell’ex opinionista dell’ultimo GF Vip.

La Volpe è tornata a far parlare di sé grazie all’opportunità che le è stata concessa da Mediaset e da Alfonso Signorini, che l’ha voluta al suo fianco, in studio, per accompagnarlo nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Reality che Adriana conosce bene perché ci ha partecipato come concorrente. Ed è stato proprio in quella occasione che ha avuto modo di incontrarsi, o meglio scontrarsi, con un’altra donna dal carattere forte, che ieri ci è andata giù pesante.

Adriana Volpe, frecciate velenose: tornano a galla vecchi rancori

Nel 2020 Adriana Volpe prese parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip e fu lì che incrociò la sua strada con quella di Rita Rusic, anche lei entrata nella Casa di Cinecittà come concorrente.

Nel corso di quella esperienza le due si sono odiate cordialmente, senza lesinare frecciate velenose. Inoltre la Rusic, produttrice cinematografica di successo ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, non ha mai perso occasione di punzecchiare la Volpe.

Cosa accaduta anche ieri, quando è stata ospite della giornalista Francesca Fagnani nel programma in onda su Rai2 dal titolo ‘Belve’. La Fagnani, ben conoscendo i trascorsi burrascosi tra lei e Adriana, ha pensato bene di infilar il dito nella piaga, tirando fuori l’argomento.

La Rusic non si è fatta pregare ed è tornata alla carica dimostrando ancora una volta di non aver cambiato idea sul conto della Volpe. “È proprio ovvia, non mi piace. Mi ha sempre annoiato, anche nella casa”, ha sentenziato la produttrice cinematografica. E ancora: “Mi piacciono le persone intelligenti, frizzanti. Poi soprattutto mi incuriosiscono le persone da cui ho qualcosa da imparare”. Invece “ho imparato da lei a usare quell’attrezzo in cucina che frulla le verdure. Non ho mai cucinato nella mia vita”, ha concluso la Rusic ironizzando.

Ironia che la Volpe di certo non avrà gradito. Anche lei ha un carattere deciso, per nulla remissivo, quindi la sua replica non dovrebbe tardare ad arrivare. Del resto difronte a bordate simili una riposta sembra quasi inevitabile.

The post “Non mi piace, mi annoia”: risveglio da incubo per Adriana Volpe, ‘bullizzata’ in tv senza poter replicare [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.