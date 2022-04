milano:-de-corato,-‘raccolto-firme-per-sicurezza-e-contro-pedonalizzazione’

Milano, 23 apr. (Adnkronos) – “Oggi ho partecipato ai banchetti di FdI in via Falck-Bonola e in corso Buenos Aires-Mercadante per le raccolte firme contro la riduzione dei militari di ‘Strade Sicure’ e contro la pedonalizzazione di corso Buenos Aires. I milanesi rispondono ancora una volta con grande interesse alle nostre petizioni: in particolare abbiamo raccolto 80 firme in via Falck, al mattino, contro la riduzione dei militari. Al pomeriggio, in Corso Buenos Aires, abbiamo raccolto 95 firme per riavere i militari e contro la pedonalizzazione del corso stesso annunciata da Sala”, dichiara l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia e dirigente Fdi Riccardo De Corato.

“Di fronte all’escalation di criminalità che sta vivendo Milano è evidente che l’unica soluzione attuabile nel breve periodo sia l’impiego dei militari di ‘Strade Sicure’ sulle strade cittadine oltre a predisporre un maggior numero di telecamere di videosorveglianza e implementare il sistema d’illuminazione pubblica. Con il centrodestra al potere, i militari in strada, a Milano, erano 436, ridotti ad un centinaio dal centrosinistra e il 30 marzo scorso il ministro Lamorgese ha annunciato un’ulteriore diminuzione, sul piano nazionale, dei militari impiegati nell’ambito dell’operazione ‘Strade sicure’: da 8.153 a 6.000”, conclude De Corato.