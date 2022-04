Michelle Hunziker esagerata: il décolleté esplode e la regia di Striscia indugia… | Video

Un tubino bianco, fasciantissimo. Ampio spacco sulla coscia sinistra e un décolleté che la stoffa non riesce a contenere. Michelle Hunziker entra in studio a Striscia la notizia al ritmo di Rythm of the night, classico italo-dance degli Anni Novanta. E mentre la regia di Antonio Ricci indugia sul fisico pazzesco della bionda 45enne, Gerry Scotti si lascia prendere dai ricordi: “Erano gli anni del box, che ti stavo raccontando…”.

“Guarda che racconto tutto eh”, azzarda maliziosa la showgirl svizzera. “Eh, avevo un box e lo usavamo come discoteca. Eravamo ragazzi!”, minimizza il collega e Michelle spiattella una verità piccante: “Era la camporella di Gerry”. “Eh adesso vado in camporella nel box… Comunque non per cambiare discorso, ma sei in formissima”.

Michelle Hunziker, fisico pazzesco in tubino bianco: guarda il video di Striscia la notizia

La Hunziker ricambia il complimento e il re dei quiz di Mediaset ne approfitta per chiedere alla regia di mandare in onda la prova del suo passato giovanile da sportivo. Sullo schermo alle loro spalle, il fotomontaggio di Gerry in tenuta da sollevatore di pesi, corpulento e leggermente “pezzato” sotto le ascelle. La Hunziker se la ride e Scotti non si ferma: “Poi ho dovuto lasciare per qualcosa di molto pesante. La peperonata“. Ma anche la svizzera più amata d’Italia nasconde un insospettabile passato da sportiva: “Ero campionessa di golf“. Non con mazza e pallina, però…