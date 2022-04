Isola dei Famosi | “Faranno come Delia/Alex”: indiscrezione esplosiva, Ilary vuole stravolgere la gara

Secondo l’indiscrezione apparsa nelle ultime ore, sull’Isola dei Famosi sta per arrivare una sorpresa sensazionale che sconvolgerà le dinamiche del gioco.

Ilary Blasi, indiscrezione sull’Isola dei Famosi – Screenshot webI prossimi giorni promettono una sorpresa roboante per tutti i fan dell’Isola De Famosi. Secondo l’indiscrezione rilasciata in queste ore dall’influencer Deianira Marzano, Ilary Blasi starebbe pesando a una mossa clamorosa, in grado di stravolgere ciò che sta accadendo in Honduras.

Gli ascolti stanno andando bene grazie alla squadra ben assortita dei naufraghi e alla scelta oculata di Nicola Savino e Vladimir Luxuria come opinionisti. Il tutto gestito in maniera sapiente dalla conduttrice romana.

Ma Ilary e gli autori sono sempre in agguato, pronti ad escogitare nuovi espedienti in grado di aggiungere pepe alle dinamiche in corso sull’Isola. E a quanto pare, nei prossimi giorni per accadrà qualcosa di inimmaginabile, che potrebbe sconvolgere gli equilibri che fin qui sin sono venuti a creare.

Isola dei Famosi, Ilary sgancia la bomba: in arrivo uno sbarco da non credere

Tra i concorrenti che fanno discutere ci sono senza dubbio Roger Balduino ed Estafania Bernal, che hanno trovato l’amore proprio sull’Isola. Ormai i due ragazzi fanno coppia fissa, ma c’è chi mette in dubbio la loro relazione, considerandola fasulla e funzionale unicamente all’ottenimento di clip.

Nelle scorse puntate, Ilary Blasi ha invitato in studio Beatriz Marino, fidanzata con Roger prima che iniziasse il programma. La ragazza ha attaccato violentemente Balduino, accusandolo di tradimento e invitandolo a dimenticare per sempre il suo nome.

Ieri poi, Ilary Blasi ha proposto sempre alla Marino di partire per l’Honduras in modo da avere un confronto faccia a faccia con il suo ex. Un colpo di scena inaspettato al quale si aggiungere la rivelazione sensazionale di Deinira Marzano: “Perché devono sostituire una donna, Jovana, fonti dicono che probabilmente la signorina (Beatriz Marino n.d.r.) partirà per un confronto ma resterà come concorrente… Vabè devono fare Delia / Alex parte 2″.

Secondo l’influecer, la Marino non raggiungerebbe l’Honduras solo per rinfacciare a Roger il tradimento, ma per sostituire Jovana Djordjevic, la concorrente che ha dovuto abbandonare il reality per problemi di salute. Un’eventualità che porterebbe scompiglio, creando un ‘triangolo artistico’, simile a quello che Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge hanno creato con tanto clamore nel corso dell’ultimo GF Vip.

The post Isola dei Famosi | “Faranno come Delia/Alex”: indiscrezione esplosiva, Ilary vuole stravolgere la gara appeared first on Ck12 Giornale.