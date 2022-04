federica-panicucci,-che-gaffe!-scoppia-il-caso-diplomatico:-le-telecamere-riprendono-tutto

Durante la diretta di Mattino5, Federica Panicucci ha commesso uno scivolone che non è sfuggito alle telecamere. Ecco cos’è successo

Ormai il suo volto è un appuntamento fisso della mattina di Canale5. Con Francesco Vecchi, infatti, conduce con successo “Mattino5 News”, che quotidianamente riesce a vincere sempre la fascia oraria contro la concorrenza, sbaragliandola. Se Vecchi si occupa principalmente di politica ed economia, Federica Panicucci invece si dedica al gossip e alla cronaca locale e nazionale.

Proprio alla fine della puntata di venerdì 22 aprile, però, la conduttrice ha commesso una gaffe piuttosto grave, che non è sfuggita a telespettatori e telecamere.

Federica Panicucci non lo fa: dimenticanza o…?

L’appuntamento con Mattino5 è ormai fisso, per molti telespettatori. Il talk show mattutino, infatti, ripercorre in un paio d’ore le principali notizie della giornata. La prima parte è condotta da Francesco Vecchi che, soprattutto in questo periodo, sta trattando i temi di politica internazionale con la guerra russo-ucraina. Il secondo segmento della trasmissione, invece, passa nelle mani di Federica Panicucci. Con lei vengono trattati i casi di cronaca locale e nazionale, come quello di Benno Neumair, anche grazie a ospiti esperti di questi temi.

L’ultima parte è poi dedicata al gossip, sia locale che internazionale. Nella puntata andata in onda giovedì 21 aprile, per esempio, ampio spazio è stato dedicato al compleanno della Regina Elisabetta, la sovrana più longeva della storia. La puntata di venerdì 22 aprile, invece, si è focalizzata sul caso di Andreea, la giovane sparita dal centro Italia qualche settimana fa. Uno spazio importante, poi, è stato dedicato agli aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich, di cui Federica Panicucci si sta occupando ormai da molto tempo.

Al termine della puntata di venerdì 22 aprile, come di consueto, Federica Panicucci ha ricordato gli appuntamenti televisivi per il weekend. Immancabile è quello di sabato sera con Amici di Maria de Filippi, che si sta avviando verso le fasi finali. Per gli amanti dei talk show, invece, venerdì sera su Rete4 appuntamento con Quarto Grado di Nuzzi. Tutti i telespettatori, però, han notato una grave mancanza: la Panicucci non ha ricordato la puntata de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi, in onda proprio venerdì sera.

Tutti hanno chiaramente notato la gaffe e si sono chiesti se, dietro a questa mancata citazione, ci sia qualcosa di più serio. Probabilmente si tratta solo di una dimenticanza che, però, sta costando molte critiche alla Panicucci.

