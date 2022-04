“Ero davanti a un bivio”: Soleil Sorge costretta a scegliere, la sua vita non è più la stessa

Nella sua ultima intervista Soleil Sorge ha raccontato un momento poco conosciuto del suo passato nel quale ha dovuto prendere una decisione che le ha cambiato la vita.

In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, Soleil Sorge si è concessa senza veli, raccontando un momento delicato e poco conosciuto del suo passato, durante il quale è stata costretta a prendere una decisione che ha cambiato forse per sempre la sua vita.

La giovane influencer ha conquistato la notorietà partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, programma nel quale ha saputo imporsi grazie alla sua bellezza e alla sua personalità, aiutata anche dalle acrobazie sentimentali messe inscena con l’altro inquilino Alex Belli.

Appena finito il reality show, Soleil ha trovato subito il modo di restare in tv partecipando come opinionista al programma di Barbara D’Urso, La Pupa e Il Secchione. Eppure, molto prima di diventare influncer e inquilina del GF Vip, la ragazza aveva intrapreso un altro percorso, che a un certo punto ha dovuto interrompere.

Soleil Sorge, una scelta complicata: “Ho dovuto decidere”

L’ingaggio come opinionista de La Pupa e Il Secchione sembra a tutti gli effetti solo il primo passo verso una carriera televisiva radiosa. Nel corso del Grande Fratello Vip, l’italoamericana Solei Sorge ha conquistato la simpatia e l’affetto di milioni di telespettatori mostrando intelligenza e faccia tosta, ben amalgamate con una bellezza folgorante.

In giro corrono voci che la vedono già in testa nella corsa verso la sedia da opinionista nella prossima edizione del GF, che sarà condotta sempre da Alfonso Signorini. Ma Soleil è molto più ambiziosa. Nell’intervista rilasciata a Fanpage.it, l’influencer ha rivelato che il suo sogno nel cassetto fin da quando era piccola è quello di diventare conduttrice televisiva.

Per realizzarlo dovrà fare ancora un po’ di gavetta, eppure negli anni passati ha coltivato e quasi realizzato un altro sogno, a cui ha poi dovuto rinunciare, ovvero quello di diventare giornalista. “Era un mio sogno diventare professionista”, ha svelato nell’intervista. Poi, quando “ho iniziato a lavorare per delle testate e anche la AS Roma, mi sono trovata davanti a un bivio: proseguire nel classico percorso, oppure lavorare con la mia immagine collaborando con dei brand, cosa quest’ultima che il giornalismo ti impedisce perché in conflitto con la professione“.

Un dubbio esistenziale di quelli che una volta sciolti ti cambiano la vita, proprio come è successo alla Sorge. “Davanti a questa scelta ho dovuto decidere. Nonostante il giornalismo e la scrittura restino la mia passione, – ha svelato in conclusione la Sorge – ho pensato che il mio modello di comunicazione potesse essere diverso“.

