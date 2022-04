Amici 21 | “Lo vedremo piangere”: preoccupazione per l’allievo, si teme un crollo nervoso

Sono ore di trepidante attesa per uno degli alunni più amati di Amici 21, che è stato chiamato a sostenere una sfida lontana anni luce dalla sua sensibilità artistica.

C’è grande attesa per il sesto serale di Amici 21 e intanto sale la preoccupazione per uno degli allievi più in vista tra quelli impegnati nel talent show condotto da Maria De Filippi. Sono in molti a credere che il ragazzo sia prossimo ad avere un crollo emotivo.

L’insegnante Rudy Zerbi ha lanciato una sfida tra il suo protetto Luca D’Alessio e Albe, pupillo di Anna Pettinelli. Una sfida che Zerbi ha voluto fortemente per mettere alla prova la capacità di interprete e cantautore di Alberto La Malfa.

Tantissimi fan del programma, dopo aver visto la reazione dei due ragazzi una volt ricevutala la notizia della sfida, sono convinti che uno dei due cederà alla pressione in maniera plateale.

Amici 21, cresce la preoccupazione per l’allievo: “Sta male”

Rudy Zerbi ha invitato i due giovani musicisti a riarrangiare la celebre canzone di Luca Carboni, dal titolo ‘Ci vuole un fisico bestiale’. Difronte a questa notizia Luca D’Alessio si è dimostrato tutt’altro che entusiasta. Sul suo volto non è riuscito a nascondere la preoccupazione e la contrarietà per la scelta del suo insegnante.

Il ragazzo continua a soffrire le scelte stilistiche di Zerbi, troppo lontane dalla sua sensibilità musicale. Luca preferisce le ballate sentimentali, e un pezzo così spensierato come quello di Carboni non rientra nelle sue corde, impedendogli così di esprimere le sue potenzialità.

I fan del ragazzo hanno captato la sua scontentezza e sono convinti che il malcontento verrà fuori proprio durante il serale. “Vedere domani Luca piangere mi farà tanto male.. Non sono pronta a questo…“, scrive una sua ammiratrice su Twitter

“Non sono pronta a vedere domani luca piangere in puntata e in casetta“, le fa eco un’altra”. E ancora: “Sta male giustamente x il trattamento che sta ricevendo… male perché non gli fanno cantare ciò che ama“.

La paura tra gli ammiratori di Luca D’Alessio è palpabile. Sono tutti in trepidante attesa per vedere come reagirà il ragazzo quando in puntata sarà chiamato ad esibirsi con un brano che non gli pace e che sente come l’ennesima imposizione, che non tiene conto delle sue inclinazioni artistiche.

