Vladimir Putin malato, “la prova nel video con Shoigu”: il dettaglio rivelatore del suo corpo | Guarda

Vladimir Putin è malato. La teoria di uno stato di salute fisico e mentale preoccupante arriva ancora dal politologo americano Ian Bremmer. È lui a ripubblicare il video diffuso dal Cremlino che vede il presidente russo assieme al ministro della Difesa Sergej Shoigu. Qui Bremmer nota un atteggiamento alquanto diffidente da parte dello zar, forse timoroso di quell’incontro ravvicinato con un’altra persona. Non a caso, più volte Putin è stato ripreso mentre incontrava i presidenti degli altri paesi seduto a un tavolo lungo ben sei metri. Covid o non Covid, le mani del presidente russo fanno pensare a Bremmer che ci sia dell’altro.

Il presidente russo viene ripreso “rattrappito”, schiacciato sulla poltrona come a voler distanziarsi il più possibile dal suo interlocutore. Lo zar infatti non siede appoggiato al tavolino, le sue mani non sono posate in modo normale sulla superficie del tavolo, ma afferrano entrambi i lati. Anche questo per molti osservatori si stratta di un segnale: Putin cerca di allontanarsi. Le stesse frasi da lui pronunciate sono brevi, asciutte, quasi volesse tagliare corto.

Tutti dettagli che hanno scatenato il sospetto: alcuni sono convinti che Putin soffra di problemi alla colonna vertebrale, altri del morbo di Parkinson e altri ancora di tumore. Ipotesi che il suo portavoce, Dmitrij Peskov, ha già smentito definendo lo zar in ottima salute, solo un po’ stanco. Sarà vero? Certo è che anche su Shoigu sono state diverse le tesi sulla sua salute: prima la misteriosa sparizione e poi l’infarto “innaturale”. Supposizione ancora una volta negate dai russi.