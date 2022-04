“va-eliminata’”:-maltratta-duramente-lory-del-santo,-architetta-un-piano-feroce-contro-di-lei

Lory Del Santo è al centro di un’infuocata polemica: un naufrago dell’Isola vuole escluderla dai pasti del gruppo.

La spumeggiante showgirl Lory Del Santo ha fatto ritorno a “L’Isola dei Famosi” dopo esserne uscita vincitrice nell’edizione del 2005. La bionda vichinga della TV questa volta è ritornata a Cayo Cochinos con il compagno Marco Cucolo, appesantita e un po’ più rallentata, ma con la stessa grinta di sempre.

Dopo l’eliminazione dalla spiaggia principale, la showgirl è approdata con il compagno a Playa Sgamada, ritornando poi in gioco grazie ad una performance atletica di Marco durante l’ultimo prime time. Lory si è così ricongiunta con il resto del gruppo, che nel frattempo si è scisso nelle due fazioni “Tiburons” e “Cucaracha“, ed è stata accolta in quest’ultima. Marco, al contrario, milita attualmente nei “Tiburons“, e i due naufraghi sono al momento rivali nel survival-game. Lory deve difendere il suo status con unghie e denti: un compagno di squadra in particolare non la ritiene meritevole, e il cibo, come sappiamo, è una questione prioritaria nel reality…

Nicolas Vaporidis penalizza Lory Del Santo: è bufera nel web

L’attore Nicolas Vaporidis si è imposto come leader morale dei “Cucaracha” e, dopo l’eliminazione di Jeremias Rodriguez vive l’esperienza a Cayo Cochinos con maggiore serenità. Dopo l’arrivo in squadra di Lory Del Santo, però, il naufrago ha emesso sentenze penalizzanti sul suo conto. Il cibo a Playa Acopiada è la problematica centrale per il cast de “L’Isola dei Famosi“, e Vaporidis ha privilegiato il compagno Edoardo Tavassi nella distribuzione delle razioni. A quanto sembra, l’attore ritiene che Lory non sia competitiva nelle prove, e rappresenti di conseguenza un fardello per la propria squadra. Il pubblico, da tempo innamorato dell’iconica soubrette, insorge: Nicolas questa volta sembra aver fatto un passo falso.

Secondo #Vaporidis #Lory non fa le prove (è stata sempre una donna atletica ma ha un problema), ha “banchettato” all’#isola sgam e quindi non merita di mangiare poi, vedrete, la nominerà. #Nicolas quindi ritiene che se sei “vecchio”e non produci, sei uno scarto e vai eliminato. — Diego Sperling (@Disperlinglibe1) April 22, 2022

La preferenza di Vaporidis non è passata inosservata, e gli utenti dei social si schierano compatti in difesa di Lory Del Santo:

Ah, sì, niente di personale #Vaporidis e noi ci crediamo! 😁 Escludi #Lory che sta sull’#isola da un mese e fai mangiare quel ciccione del #Tavassi che è arrivato da 20 giorni! — Diego Sperling (@Disperlinglibe1) April 21, 2022

Vaporidis sceglierà di aggiustare la rotta, oppure deciderà di persistere sulla propria linea di pensiero?

