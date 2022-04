Sonia Bruganelli senza pietà: “Li sta umiliando tutti”, ormai non ha più freni

L’ex opinionista del GF VIP non si fa mancare niente. Sonia Bruganelli ormai non si trattiene più: ha sferrato un attacco pesantissimo

L’irriverente opinionista del GF VIP, Sonia Bruganelli, fino a prima di quest’esperienza non era così approfonditamente conosciuta. Di lei si sapeva, infatti, che fosse la moglie di Paolo Bonolis e che lavorasse nel mondo della televisione. Dopo aver affiancato Adriana Volpe e Alfonso Signorini per sei lunghi mesi al GF VIP, però, tutti hanno imparato a conoscerla: il suo carattere deciso e pungente non ne fa passare liscia neanche una.

Nelle ultime ore, Sonia Bruganelli si è sfogata contro alcune voci. Nessuna pietà per chi le ha messe in circolo: ormai non la ferma più nessuno. Ecco cos’è successo.

Sonia Bruganelli li spegne completamente: ipotesi affondata

Nonostante l’esperienza al GF VIP sia andata bene, Sonia Bruganelli ha già detto che probabilmente non tornerà sulla sedia più scottante della Mediaset. I telespettatori, puntata dopo puntata, hanno imparato a conoscerla più approfonditamente, capendo i suoi meccanismi di ragionamento e le sue emozioni. Come per chiunque, anche la Bruganelli ha avuto i suoi commenti negativi: non si può piacere a tutti. Ciò che ha conquistato i telespettatori, però, è stata la sua schiettezza e la capacità di dire le cose direttamente.

Sonia Bruganelli, però, vorrebbe dedicarsi ad altro. Secondo lei, infatti, rimanere troppo nel ruolo di opinionista in un reality show la chiuderebbe in quel limbo e nessuno le parlerebbe più di altro. Nella sua vita, infatti, oltre alla famiglia e al lavoro c’è anche la passione per i libri e la cultura, di cui ha anche un format su Youtube. Probabilmente è proprio a questo a cui si riferisce, quando intende che vuole riprendere in mano i propri progetti.

La Bruganelli è anche moglie di Paolo Bonolis, altro volto noto di Mediaset. Nelle ultime ore, è circolata una pesante indiscrezione secondo cui non è prevista alcuna nuova edizione di Ciao Darwin, il programma condotto da Bonolis e Laurenti. La Bruganelli, però, non ci è stata e ha letteralmente abbattuto ogni commento:

Sonia Bruganelli che ha deciso di umiliare tutti i giornalisti tv e le loro fake news questa settimana 😂😂#AscoltiTv pic.twitter.com/IiinqBMD8n — MasterBB (@MasterAb88) April 21, 2022

Con le sue parole, infatti, ha direttamente accusato Tv Blog e i suoi giornalisti di aver diffuso un’informazione falsa e, tra l’altro, a suo dire poco credibile dato il tono delle sue parole. Insomma, la Bruganelli sembra sul piede di guerra per quanto riguarda i programmi tv: chissà se la vicenda continuerà.

The post Sonia Bruganelli senza pietà: “Li sta umiliando tutti”, ormai non ha più freni appeared first on Ck12 Giornale.