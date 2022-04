“si-comporta-come-una-bambina!”:-attacco-a-sorpresa-a-uomini-e-donne,-tira-fuori-tutto-il-suo-odio

Scontro aperto tra due dame di “Uomini e Donne”: l’accusa durissima corre sui social, scoppia il battibecco prima del matrimonio.

Il dating-show di Maria De Filippi accompagna da molti anni gli spettatori della prima fascia pomeridiana di Canale 5, e sono ormai molte le coppie uscite mano nella mano dal programma. Una di queste è composta dall’iconica Isabella Ricci, esemplare per eleganza e pacatezza, e dal compagno Fabio Mantovani.

La coppia si è conosciuta proprio sotto l’occhio attento delle telecamere e, dopo poche settimane di frequentazione, il rapporto di è consolidato. Isabella e Marco, infatti, hanno recentemente deciso di convolare a nozze, con il completo e sereno benestare dei figli di lui. La raffinata dama e l’ex pilota di Meridiana si scambieranno le fatidiche promesse nel comune di Pescantina, in provincia di Verona, città di cui Isabella sembra essersi follemente innamorata. I preparativi fervono, ma tra abito, veli e confetti c’è ancora spazio per una polemica: Isabella serba ancora il dente avvelenato nei confronti di una dama del Trono over.

Isabella Ricci asfalta Gemma Galgani: la convivenza a “Uomini e Donne” ha lasciato il segno

Nell’attesa dell’agognato “sì”, Isabella Ricci confida i suoi pensieri al settimanale “Nuovo”, e coglie la palla al balzo per condannare un’ex compagna di “Uomini e Donne“. Si tratta della spumeggiante Gemma Galgani, ormai pilastro del dating-show di Maria De Filippi. Isabella ha riservato parole molto dure alla dama di Canale 5, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe dopo gli infuocati confronti in diretta. Al giornalista, che le ha ironicamente chiesto se gli attacchi della Galgani le avessero portato fortuna, l’ex dama ha replicato: “Gemma ci deve essere per ricordarti tutto quello che tu non vuoi essere: questo è lo scopo della sua presenza nel programma!“. Ha poi aggiunto: “Lei cerca l’amore da anni, e sinceramente non saprei che consiglio darle senza essere sgarbata…“.

Isabella Ricci si spinge oltre, e argomenta la sua antipatia per la vulcanica Gemma: “Per me si comporta proprio da bambina, visto che il suo cuore parte in quarta dopo un minuto che ha conosciuto un pretendente. Dovrebbe imparare a gestire meglio le sue emozioni…“. Le dichiarazioni dell’affascinante ex dama potrebbero essere una potenziale polveriera per Gemma: come ben sappiamo, l’attuale protagonista del Trono over spicca per suscettibilità e schiettezza. Ci saranno ulteriori bagarre tra le due dame di “Uomini e Donne“?

