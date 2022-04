Serena Bortone sbotta a ridere: “È un segreto…”, non è riuscita a trattenersi [VIDEO]

Durante la puntata di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone si è completamente lasciata andare. La risata è stata epocale: ecco cos’è successo

La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” sta vivendo un periodo davvero di gloria. La sua trasmissione, in onda ogni giorno di pomeriggio su Rai1, è seguita da moltissime persone. Affiancata da alcuni personaggi della tv come Jessica Morlacchi e Massimiliano Rosolino, è nato con lo scopo di analizzare il duro colpo vissuto dall’Italia dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Nel corso della puntata di mercoledì 20 aprile, però, Serena Bortone non è riuscita a trattenersi. Il momento è stato iconico: ciò che è successo ha scatenato l’ilarità di tutto lo studio.

Serena Bortone scoppia a ridere in diretta

Durante la puntata di “Oggi è un altro giorno” di mercoledì 7 aprile, tra gli ospiti invitati in studio da Serena Bortone c’erano anche i Gemelli di Guidonia. I tre cantanti sono tre fratelli e la loro carriera è iniziata nei primi anni duemila con il nome Effervescenti Naturali. Iniziano quindi a fare delle esibizioni in diversi locali, fino all’approdo in Rai nel 2006 con Enrico Montesano in “È permesso?”.

Il vero momento di svolta, nella loro vita, avviene però nel 2013. Durante quell’anno, infatti, conoscono Fiorello. Il comico li vuole per sé nell’Edicola Fiore e gli cambia il nome, proponendogli Gemelli di Guidonia. I tre, quindi, affiancano il conduttore nel programma e nel 2020 pubblicano il loro primo singolo: “Mina dov’è”. I tre fratelli, nati tutti e tre a Napoli, hanno dai 37 ai 33 anni e sin da piccoli si sono appassionati alla musica.

Durante la puntata di Oggi è un altro giorno di mercoledì 20 aprile, i tre sono stati messi alla prova da un’insegnante di dizione. La loro provenienza, infatti, gli ha regalato qualche caratteristica peculiare del parlato che, però, un cantante dovrebbe perdere. In particolare, mercoledì 20 aprile, al centro della questione c’era la e, che i tre cantanti pronunciano aperta quando invece dovrebbe essere chiusa. La parola da ripetere, per loro, era “segreto”. Il momento è iniziato in modo serio ed accademico ma quando la coach Fioretta Mari si è avvicinata ai tre schiacciandogli la bocca, Serena Bortone non ha resistito:

Insomma, oltre a cantanti i Gemelli di Guidonia potrebbero fare anche i comici: han scatenato un’ilarità generale in studio, che ha coinvolto tutti.

