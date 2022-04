Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin beccati così: a Portofino… foto mai viste prima | Guarda

Un weekend di Pasqua sereno e rilassante quello trascorso da Pier Silvio Berlusconi a Portofino. Con lui Silvia Toffanin e i loro due bambini. Il borgo ha un posto speciale nel cuore dell’ad di Mediaset visto che vi risiede stabilmente con la sua famiglia. Nel corso del fine settimana, come riportato dal Giornale, l’imprenditore non ha perso l’occasione per pensare anche alla sua forma. Tant’è che è stato fotografato mentre era impegnato in diverse attività, come il nuoto e la lunga escursione in sup (una tavola a remi).

Berlusconi, però, si è goduto anche del tempo con la sua famiglia, passeggiando spesso con la sua compagna e i loro figli per la città. Delle uscite che fanno sempre piacere ai residenti di quel borgo. Già da tempo, infatti, l’amministratore delegato di Mediaset è stato nominato cittadino onorario dal Comune di Portofino.

Adesso, tra l’altro, il suo legame con la città è ancora più profondo, tenuto conto – scrive il Giornale – dell’investimento che Pier Silvio ha appena compiuto sul territorio del Monte di Portofino, acquistando una società immobiliare che detiene anche la proprietà di una tenuta – Villa San Sebastiano – considerata la più bella del borgo. Per ora, comunque, la famiglia continua ad abitare nel Castello di Paraggi, a un passo dal mare.