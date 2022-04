“Parti come un toro!”: Guendalina Tavassi messa all’angolo, è tradita proprio da lui [VIDEO]

Cambiano le carte in tavola per la naufraga Guendalina Tavassi: l’equilibrio nei Cucarachas è precario.

L’arrivo dei fratelli Tavassi sull’ “Isola dei Famosi” è stato lo sbarco più atteso di quest’ultima edizione. Gli spettatori, infatti, erano consci che l’arrivo dei due avrebbe apportato dinamiche significative nel survival game di Canale 5, scombinando gli equilibri preesistenti.

Così è stato: i vulcanici Tavassi, infatti, hanno contribuito a favorire l’eliminazione dell’argentino Jeremias Rodriguez, alleandosi a doppio nodo con l’attore Nicolas Vaporidis. Proprio quest’ultimo, dopo le difficili battute iniziali, e il clamoroso scontro con Vladimir Luxuria, sta nelle ultime ore dando prova di una lucidità disarmante. Tale strategia potrebbe rivoltarsi contro i Tavassi: ecco cos’è successo.

Nicolas Vaporidis rimbrotta Guendalina Tavassi: guerra di potere nei Cucarachas?

Il percorso di Nicolas Vaporidis all’interno del reality è stato finora quanto mai accidentato. L’attore di “Notte prima degli esami” è infatti reduce da una pesante polemica con Vladimir Luxuria, a cui si è rivolto con l’appellativo al maschile, e ha quindi scontato la gogna pubblica. Dopo le accuse velate di omofobia, Vaporidis ha avuto pesanti scontri con Jeremias Rodriguez, che lo tacciava di strategia e falsità, e anche Floriana Secondi non gli ha certo risparmiato carinerie.

Con l’arrivo dei fratelli Tavassi, Nicolas ha conquistato il proprio riscatto, assistendo all’eliminazione sistematica di Floriana, e in seguito di Jeremias. Secondo l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, però, il tacito patto stretto con Guendalina ed Edoardo sarebbe stato fittizio: sembra che Nicolas si stia imponendo come leader assoluto dei Cucaracha, relegando all’angolo i due fratelli.

Nell’ultimo daytime, infatti, Vaporidis bacchetta una mortificata Guendalina Tavassi, rea di aver calorosamente accusato la squadra avversaria di un presunto furto dei preziosi cocchi. Nicolas sottolinea le sue maniera burbere, e le imputa di “partire a testa bassa come un toro“. Propone inoltre di lasciar andare avanti lui, suggerendo quindi di possedere più spiccate doti diplomatiche e relazionali. Lo scambio di battute non è sfuggito all’influencer. Deianira infatti suggerisce che, una volta sgominata la concorrenza urticante di Jeremias, Nicolas voglia imporsi come capo incontrastato dei Cucaracha.

Conoscendo il temperamento fumantino di Guendalina Tavassi, è difficile immaginare che si lascerà sopraffare da Vaporidis. Tuttavia, le scommesse sono aperte, e il percorso dei naufraghi verso la vittoria è ancora impervio e ricco di sorprese: chi la spunterà?

