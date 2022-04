Oroscopo di Paolo Fox weekend 23-24 aprile: ottimo Toro, stanchezza per il Leone. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Ariete – Quella in corso non può che essere considerata come una tra le settimane maggiormente fortunate per il segno dell’Ariete ed il weekend che sta per sopraggiungere non può di certo essere da meno. Varie emozioni si susseguiranno nel corso dei prossimi giorni senza riuscire a mettere in difficoltà coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. Ottimi propositi anche in amore.

Toro – Come già anticipato, l’oroscopo di questo nuovo weekend di aprile prevede il sopraggiungere di momenti interessanti per coloro nati sotto al segno del Toro. Molteplici saranno le occasioni che si presenteranno lungo il cammino e starà ai vari soggetti cercare di non farsene sfuggire neanche una. In ambito familiare e sentimentale non ci sarà assolutamente nulla di cui doversi preoccupare.

Gemelli – Qualche attimo di tentennamento capita un po’ a tutti ed in questo periodo sembra capitare proprio ai nativi dei Gemelli. Riuscire a venire fuori dalle svariate situazioni non sarà complicato, ma neanche così semplice come si potrebbe sperare. L’unica marcia in più che potrebbe aiutare ad andare avanti potrebbe essere la capacità di conservare le energie fisiche e mentali utilizzandoli nel migliore dei modi.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Anche il segno del Cancro sembra essersi immerso in una settimana ricca di emozioni e sensazioni tanto piacevoli quanto durature. Riuscire a spegnere il sorriso del segno zodiacale in questione non sarà semplice e, secondo le previsioni dell’oroscopo, non sarà facile neanche mettere in difficoltà il Cancro nei vari ambiti della vita. Buone notizie in ambito lavorativo e sentimentale.

Leone – La settimana in questione non è stata tra le migliori e neanche le sue ultime giornate sembrano volersi fare portatrici di situazioni piacevoli. Qualche miglioramento ci sarà sicuramente, ma nulla che porterà il Leone ad esultare positivamente a ciò che saranno le varie prospettive. Stringere i denti ed affidarsi alle cure delle persone amate sembra essere l’unica opzione plausibile.

Vergine – L’oroscopo non ha preannunciato nulla di buono per il segno della Vergine, se non per quanto riguarda le giornate del weekend in corso. I primi giorni della nuova settimana di aprile non sono stati tra i migliori e qualche tentennamento ha portato alla nascita di situazioni confuse e poco chiare in ambito sentimentale. Riuscire a tirare un sospiro di sollievo sembra essere possibile, ma bisognerà rimboccarsi le maniche per venire fuori dalle varie situazioni lasciate in sospeso.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox weekend 23-24 aprile: ottimo Toro, stanchezza per il Leone proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.