oroscopo-di-paolo-fox-dal-25-aprile-al-1°maggio:-una-settimana-da-ricordare

ARIETE – Periodo molto attivo sul fronte lavorativo, per voi, cari amici dell’Ariete. La Luna Piena in opposizione dalla Bilancia ha smosso finalmente le acque e adesso si inizieranno a vedere i cambiamenti.

Il vostro cielo è carico di sorprese. Mercurio entrerà nel segno amico dei Gemelli il 29 e da quel momento in poi le novità inattese e improvvise saranno all’ordine del giorno. Per quanto riguarda l’amore è il periodo delle grandi scelte. Non a caso, Giove, Marte e Venere si trovano nella vostra XII casa, lo spicchio del vostro cielo che impone la chiusura di un ciclo e l’inizio di una nuova stagione.

Saturno, sempre favorevole, ma sempre severo, continuerà a rendere le vittorie sudate. Nulla vi viene regalato, in amore come nel settore lavoro, però, se ci mettete impegno e fate le mosse giuste, le ricompense inizieranno ad arrivare molto presto.

TORO – Siete voi a dettare la linea a tutto lo Zodiaco, questa settimana, cari amici del segno del Toro. Il Sole è nel vostro segno ed il 30 lo sarà anche la Luna. La Bianca Signora oscurerà in maniera parziale il nostro astro principale e metterà a nudo tutte le criticità che il mondo e l’umanità stanno vivendo in questo momento. Chiaramente, anche a livello personale, voi nati sotto questo segno ne risentirete più di chiunque altro. E’ ora di guardare bene dentro voi stessi e di fare scelte coraggiose e adeguate. Mentre questo avviene potete godere di un cielo terso ed assorbire tutta l’energia che il nostro Astro elargisce a piene mani.

Per voi è tempo di ricaricarvi. L’assenza di nebbie o battaglie da affrontare qui e ora, vi dà anche la possibilità di scrutare bene ciò che vi sta intorno, di vagliare opportunità e di ponderare possibili scelte.

Quanto detto vale nel settore del lavoro, ma anche in quello dell’amore. Siete persone con i piedi per terra e come tali dovete camminare.

GEMELLI – Benvenuto Mercurio. Questa settimana porterà con sé un grande dono, cari amici dei Gemelli! Il messaggero degli Dei entrerà a casa vostra, spicchio di cielo in cui si trova particolarmente bene, portando con sé una rinnovata capacità di interagire e comunicare con gli altri, a tutti i livelli. Il vostro cielo diventa, quindi, sempre più positivo, giorno dopo giorno. Avete affrontato periodi veramente duri. Negli ultimi due anni, è come se tutto il vostro essere fosse stato messo sotto la pressione del fuoco. Ma tutto questo non potrà fare altro che far splendere il diamante che è dentro di voi. Il tempo della prova sta passando. E’ come se, ogni giorno, si sciogliesse uno dei legacci che vi ha tenuto fermi nel momento della prova. In amore è ancora il caso di muoversi con i piedi di piombo, il rischio di fraintendimenti è dietro l’angolo a causa della quadratura di Marte, Venere, Giove e Nettuno dal segno scomodo dei Pesci.

CANCRO – Ogni crisi nasconde in sé un’Opportunità e questo, per voi, cari amici del Cancro, è il tempo delle opportunità. Il vostro cielo, questa settimana, ha in serbo doni, piccoli in apparenza, ma molto grandi in potenza. E’ come se vi elargisse dei semi, da piantare e curare adesso e nei prossimi mesi e da cui cogliere buoni frutti a partire dall’autunno. La Luna nuova sarà la madrina di questa nuova semina e il Sole sarà il loro nume tutelare. Ora potete iniziare concretamente a guardare al futuro e ad agire per esso. Negli ultimi anni, invece, è stata una lotta per parare situazioni avverse, soprattutto sul fronte del lavoro e della stabilità. Ma, adesso, con Giove in trigono dal segno dei Pesci, tutto cambia. Il tempo in cui era necessario giocare in difesa è finito. Ora si può iniziare a progettare per costruire.

Ottime nuove, già da subito, sul fronte dell’amore. Venere e Marte continuano a tifare per voi dal segno amico dei Pesci. Per voi questo significa la fine di un periodo contraddistinto dalle nebbie dell’incertezza e dalla pesantezza delle emozioni.

LEONE – Finalmente arrivano i rinforzi, cari amici del segno del Leone! Il 29 Mercurio, il pianeta del pensiero lucido e creativo e della comunicazione, passerà in posizione favorevole dal segno dei Gemelli. Adesso è tempo di ricominciare a sondare in territorio in vista di una nuova e proficua battuta di caccia.

Già dalla scorsa settimana potreste aver avuto qualche avvisaglia di cose nuove all’orizzonte. Adesso gli annunci diventano certezze, iniziano a prendere forma e si concretizzano. Questo vale sul fronte lavoro nello specifico, ma anche in tutti gli altri campi della vostra vita.

L’eclissi di Sole che avverrà il 30 aprile in Toro, vi permetterà di vedere le cose da un altro punto di vista e quindi di capire cos’è che vi ha bloccato fino a questo momento. Concedetevi pure il lusso di guardare lontano, perché il vostro, questa settimana, è un cielo che parla di futuro.

Movimento anche in amore, soprattutto per chi è ancora in cerca dell’anima gemella. Nei giardini del cuore però, almeno in questi giorni, non dovrete fare i predatori. Possibili ritorni anche dal passato!

VERGINE – Occhio al peso delle parole, cari amici della Vergine. Da questa settimana, spiega l’oroscopo di Paolo Fox – e precisamente dal 29 – Mercurio, il pianeta della comunicazione, comincerà a farvi i dispetti, in quanto entrerà in quadratura dal segno dei Gemelli. In questi casi vale il vecchio detto: la parola è d’argento il Silenzio è d’oro. Scegliete piuttosto le azioni. Con il Sole dalla vostra parte è necessario puntare sulla concretezza. La vostra vita si sta assestando, lentamente, ma si sta assestando.

Il settore che più di tutti richiederà impegno e attenzione, questa settimana, sarà quello dell’amore. Con Marte e Venere, in opposizione dal segno dei Pesci, non è il caso di scherzare o di azzardare. Molto più sicuro il sentiero che porta verso i successi nelle cose pratiche. In questo campo gli orizzonti si colorano e l’atmosfera si fa fresca e frizzante.

Anche sul fronte lavoro, si inizia a stringere. Per un periodo che a voi può essere sembrato interminabile, avete dovuto fare i conti con mille impegni che sembravano solo assorbire le vostre energie, senza dare nulla in cambio. Da adesso in poi le cose cambiano, e lo fanno in maniera sostanziale.

BILANCIA – E’ tempo di rinascita, cari amici del segno della Bilancia. Con Mercurio in trigono, dal 29, dal segno dei Gemelli, la crisalide diventa farfalla, spiega le ali al vento e si lascia librare, facendo splendere i suoi splendidi colori alla luce del Sole. Un Sole che non vi contrasta più dal segno dell’Ariete.

Come vi avevo già annunciato la scorsa settimana, il tempo della salita è finito. Avete coltivato voi stessi, con cura e pazienza durante i lunghi mesi dell’inverno, adesso potete iniziare a programmare il raccolto. E sarà un raccolto molto ricco.

Non c’è campo della vostra vita che non possa splendere in questa settimana. Ottime possibilità, anche a livello di accordi, sul lavoro. In amore è ancora tempo di attesa.

Siete amati ed apprezzati per ciò che siete. Chi vi cerca, lo fa, perché brillate e non solo perché siete bravissimi ad aiutare gli altri a brillare!

SCORPIONE – Ce l’avete fatta, amici Scorpioncini. Mercurio, il 29, lascerà l’opposizione dal segno del Toro e per voi il tempo dei braccio di ferro per tenere le posizioni, è finito. Certo, messo di punta resta ancora che il Sole che, il 30, verrà addirittura eclissato dalla Luna Nuova. Però, di frecce al vostro arco ne avete in abbondanza, quindi riuscirete a tenere testa anche a questa opposizione. Passata l’eclissi, tutto ciò che riguarda i sentimenti si farà più limpido e chiaro. Il vostro cuore potrà quindi riprendere a battere al ritmo che piace a voi, spiega l’oroscopo di Paolo Fox

Da questa settimana in poi, sentirete le vostre energie crescere ogni giorno che passa. Il nervosismo che vi ha drenato via l’entusiasmo negli ultimi mesi, adesso, si sta sciogliendo come neve al sole.

Ciò significa che riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi con la metà degli sforzi che avete dovuto impiegare nei mesi passati. Gira bene anche il lavoro, grazie a Giove in trigono dai Pesci, ma attenzione a non strafare!

SAGITTARIO – La parola d’ordine, questa settimana, per voi amici del Sagittario è “procedere con prudenza”. E’ vero, le energie in voi stanno crescendo, e, ogni giorno che passa, la spinta verso la vita si fa sempre più potente. Però dovete fare attenzione a non correre troppo.

Saturno in sestile dal segno dell’Acquario, ormai da tempo, vi invita a procedere con cautela, ma le basi che avete piantato, a volte non senza fatica, nella vostra vita, altro non sono se non una culla per dare alla luce qualcosa di nuovo. Può trattarsi di un progetto in ambito professionale, ma anche del dare la vita nel vero senso del termine. Il cielo di questa settimana vi propone nuovi scenari. Fate attenzione, però, a non essere precipitosi, come vostro solito. Il 29 Mercurio (il messaggero degli Dei) entrerà in opposizione dal segno dei Gemelli. La realtà potrebbe apparire diversa da quella che realmente è. Quindi vagliate bene le situazioni. Detto, questo, il bilancio della vostra settimana è senza dubbio positivo. Permettevi di splendere!

CAPRICORNO – I grandi movimenti previsti nel corso della settimana nel segno del Toro avranno su di voi degli influssi altamente positivi, cari amici del Capricorno. Sto parlando, chiaramente della rinascita della Luna e dell’eclissi di Sole che ne seguirà, giorno 30. Anche se tutti temono un po’ le energie delle eclissi, questa per voi rappresenterà la porta verso splendide opportunità. Già dalla scorsa settimana avete iniziato a godere di un trigono, quindi di un’energia favorevole, che vi supporta mentre state compiendo l’ultimissima parte di un percorso a tratti faticoso, a tratti entusiasmante.

Ciò che più vi appesantisce, e lo fa da diversi mesi, è il clima di incertezza soprattutto in ambito lavorativo e finanziario. Non potrebbe essere altrimenti, visto i venti di guerra che soffiano a livello mondiale. Ma voi, cari Capricorno siete fortemente protetti dal cielo. Oltre al Sole e ad Urano in Toro, avete infatti l’appoggio di Giove, Nettuno e dei pianeti dell’amore – Marte e Venere – dal segno dei Pesci. Quindi direi proprio che , visti i chiari luna, è il caso di accontentarsi.

ACQUARIO – Ancora una settimana all’insegna delle energie contrastanti, per voi, amici dell’Acquario. Quello di questa settimana è un cielo colorato da fuochi d’artificio. L’eclissi di Sole, causato dalla Luna Nuova in Toro, potrebbe causare qualche scossetta tellurica. Verità nascoste potrebbero venire alla luce. Alcune potranno portare amarezza, ma sicuramente tutte vi permetteranno vi vedere chiaro dentro e fuori di voi. Tradotto in parole semplici, quello che vi aspetta è un tempo caratterizzato dalle notizie che arrivano in maniera inaspettata. Questo, sia sul fronte lavorativo sia su quello dell’amore.

Iniziamo dal settore lavoro. Vedere le cose in maniera chiara vi aiuterà a muovervi nel modo giusto. Aspettatevi proposte interessanti e non abbiate paura di vagliarle. Siete persone che valgono e c’è chi ambisce ad avervi come collaboratore o come socio.

Sul fronte affettivo, all’improvviso, potrebbe capitarvi di essere contattati da una persona che non sentite da tempo, ma che comunque è rimasta nel vostro cuore. Sta a voi la scelta: riaprire una porta chiusa, oppure sigillarla definitivamente.

PESCI – E’ un Pesci quasi irriconoscibile quello che si manifesta nel corso di questa settimana. Colpa, o merito, di una serie di influssi astrali che donano ottimismo e passione, ma anche determinazione e concretezza ai nati sotto un segno che è invece caratterizzato dall’emotività e dalla fantasia.

Nettuno, sempre nel vostro segno, continua a darvi quella potenza emotiva che vi caratterizza nel profondo, ma adesso sapete anche governarla e dirigere questa energia verso l’ottenimento dei vostri scopi.

Altri alleati, a cui dovete dire grazie, sono Giove, Venere e Marte che vi insegnano ad osare e a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Attenzione solo ad una cosa: ponderate bene il vostro modo di comunicare con gli altri. Mercurio, dal 29, entrerà infatti in quadratura dal segno dei Gemelli. Il Messaggero degli Dei, in questa posizione, potrebbe alterare un po’ la percezione del pensiero altrui. Ascoltate bene, prima di rispondere e tutto andrà per il meglio.

