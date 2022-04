Oroscopo Branko di sabato 23 aprile: giornata da incorniciare. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Oggi la giornata è positiva, hai uno charme incredibile: approfittane per organizzare qualcosa di bello con il partner.

Toro – Hai tanti pensieri per la testa e alle volte non riesci proprio a capire il comportamento di alcune persone. Oggi però metti da parte tutti i dissapori e sorridi.

Gemelli – Ultimamente gli impegni ti stanno travolgendo: questo da un lato ti gratifica ma dall’altro la stanchezza, soprattutto nel fine settimana, si fa sentire.

Cancro – Oggi sei particolarmente suscettibile e anche una parola di troppo potrebbe mandarti su tutte le furie, attenzione a non esagerare.

Leone – Ti senti amato e ben voluto dal partner e questo per te è molto importante. Favoriti i liberi professionisti, in arrivo novità.

Vergine – La tua meticolosità oggi verrà apprezzata: sei in grado di esaminare al meglio tutti i dettagli di una situazione.

Bilancia – Oggi cerca di non strafare e goditi il fine settimana. Una gita fuori porta o una semplice passeggiata potrebbero essere di grande aiuto.

Scorpione – Sei una persona estremamente introspettiva ma attenzione quest’oggi a non analizzare troppo alcune situazioni che ultimamente sono al centro dei tuoi pensieri.

Sagittario – Puoi finalmente dire addio alla timidezza e circondati di persone che possono aiutarti a crescere anche nel lavoro: il periodo promette bene.

Capricorno – Oggi cerca di non essere troppo razionale e prova a lasciarti andare: potresti ricevere delle sorprese davvero inaspettate.

Acquario – Ancora una volta la creatività fa da padrone: sei un fiume in piena e nessuno può arrestare le tue promettenti idee. In arrivo belle novità.

Pesci – Il periodo ti vede protagonista quindi cerca di abbandonare ogni pessimismo e datti da fare per migliorare le cose che non vanno della tua vita.

