luciana-littizzetto,-giallo-sul-suo-discorso:-hanno-eliminato-tutte-le-prove

Brutti momenti quelli che sta vivendo Luciana Littizzetto. Le accuse sono molto pesanti e sembra che non ci siano più prove: ecco cos’è successo

L’irriverente comica, che con Fabio Fazio conduce ogni domenica sera Che Tempo Che Fa, non sta passando momenti facili. Il suo stile è decisamente pungente e chi cade nelle sue trame sa già che non la passerà liscia: di ogni sua “vittima”, Luciana Littizzetto sa trovare tutti i difetti. Negli anni sono stati diversi i programmi in cui ha presenziato, dalla Rai fino a Mediaset.

L’episodio che però è in questi giorni sulla bocca di tutti è avvenuto in radio. Sembra che non ci siano prove, ma gli ascoltatori se lo ricordano bene: l’ha detto davvero. Ecco cos’è successo.

Luciana Littizzetto sotto accusa: “Ne ha parlato male!”

Con Fabio Fazio, ogni domenica sera Luciana Littizzetto è al timone di Che Tempo Che Fa. Lo show si compone di diversi momenti, alcuni più ironici e altri più di approfondimento. Fazio fa soprattutto interviste a diversi ospiti, sia italiani che internazionali. La Littizzetto, invece, si dedica a una mezz’ora di intrattenimento comico da lei pensato ed eseguito.

Tra gli ospiti internazionali intervistati da Fabio Fazio ci sono nomi anche importanti, come quello di Obama o di Lady Gaga. La trasmissione, infatti, è molto seguita ed apprezzata anche al di fuori dell’Italia e sa accaparrarsi ogni anno grandi ascolti. Nonostante negli ultimi anni abbia avuto vari spostamenti di canale, il pubblico non l’ha mai abbandonata.

Nelle ultime ore, però, per Luciana Littizzetto le cose non si stanno mettendo molto bene. Secondo alcuni fan, infatti, la comica sarebbe stata invitata da Radio Deejay durante una diretta. Nel suo intervento, sembra che Luciana abbia pesantemente criticato il fisico di Madonna, arrivando al limite degli insulti. Secondo molti, ciò che avrebbe detto sarebbe: “Devastata, tumefatta, non ha più i suoi occhi, sembra Cicciolina!“. Il punto, però, è che la puntata in questione è introvabile:

Mi segnalarono che la Littizzetto, in radio, aveva pesantemente criticato (insultato?) Madonna dal punto di vista estetico (sì lei che ha fatto la paladina contro il bodyshamming). Non ho mai potuto verificare perchè quella puntata è l’unica assente sul sito di @radiodeejay — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) April 21, 2022

Secondo molti, infatti, il sito di Radio Deejay non riporta tra le puntate vecchie quella con la comica torinese. Che sia un errore o una precisa scelta non si sa, ma una cosa è certa: questo scivolone costerà alla comica, soprattutto in termini di apprezzamenti-

The post Luciana Littizzetto, giallo sul suo discorso: hanno eliminato tutte le prove appeared first on Ck12 Giornale.