Luca Bizzarri non scherza più: “Ti querelo”, ha perso le staffe di brutto

Durissimo botta e risposta per Luca Bizzarri. Il comico di Zelig ha completamente perso il controllo: questa volta si fa sul serio

Nato come comico e conosciuto soprattutto in coppia con Paolo, Luca Bizzarri negli anni si è fatto conoscere per la sua vena artistica. Insieme al braccio destro hanno fatto per anni Zelig e Camera Cafè, così come diversi tour teatrali. Autonomamente, invece, è un conduttore televisivo e radiofonico di diversi programmi, oltre che un autore di libri: “Disturbo della pubblica quiete” è il suo primo libro, uscito nel 2020.

Nelle ultime settimane, però, Luca Bizzarri si è distinto anche per alcune polemiche furiose che ha scatenato sui social network. Una in particolare si sta protraendo più del normale e oggi sembra essere caduta la goccia che ha fatto traboccare il vaso: si va in Tribunale.

Luca Bizzarri e Chef Rubio, ora ai ferri corti

Il comico di Zelig e di Camera Cafè, nelle ultime ore, non se la sta passando proprio liscia e tranquilla. La litigata che è scoppiata sui social network con lo Chef Rubio, volto noto della cucina e della televisione italiana, gli sta causando non poco nervosismo, oltre che questioni legali. A dividerli è stato un commento legato all’esibizione dei Maneskin al Coachella, il festival musicale che si è tenuto in questi giorni in California.

La band musicale, dopo i suoi 45 minuti di esibizione, ha cantato “Gasoline”, ormai diventata un inno contro la guerra in Ucraina. Damiano, il frontman e cantante, ha anche urlato: “Free Ukraine, Fuck Putin” dal palco di uno dei più importanti show al mondo. Se questo inno alla pace ha portato alla band molti applausi, dall’altro lato c’è chi li sta criticando anche pesantemente. Di questo secondo avviso è lo Chef Rubio, che sui social ha scritto: “Sarebbe bello che thisismaneskin, vista la visibilità che hanno, scrivessero e cantassero una canzone per Gaza, per la Palestina e invitassero a boicottare sotto tutti i fronti Israele“.

Il frontman dei Maneskin ha quindi risposto con una battuta: “Benvenuti in Italia“, scritta su sfondo nero. All’ennesima risposta di Chef Rubio, il cantante ha poi chiuso con un commento tagliente: “Doppia salsiccia“. Luca Bizzarri ha quindi ripostato questo scambio, commentando con: “Non smetto di ridere“.

Quanto ci fai pena @LucaBizzarri che scrivi i tweet senza che si possa interagire, che doppi (e pure demmerda a quanto scrivono) #Zelensky, che quando ti si chiede perché supporti Israele invece di rispondere nel merito taci solo per non ammettere che ti piace la vita da servo. pic.twitter.com/kCFWlDOHy0 — Rubio (@rubio_chef) April 19, 2022

Luca Bizzarri, però, non c’è stato e questa volta vuole fare sul serio: “Un saluto dal mio avvocato, e grazie per il resort di quest’estate“, ha commentato. Insomma, il già instabile rapporto tra Rubio e Bizzarri sembra essere definitivamente crollato: non ci resta che vedere come si chiuderà.

The post Luca Bizzarri non scherza più: “Ti querelo”, ha perso le staffe di brutto appeared first on Ck12 Giornale.