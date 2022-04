“Li sta rovinando!”: Rudy Zerbi trama alle loro spalle, dietro c’è lo zampino della produzione

Il docente Rudy Zerbi scatena forti polemiche dopo la scelta per il serale: la sfida crea forti polemiche nel pubblico del format.

Non si placano le polemiche per il docente di “Amici 21“ Rudy Zerbi: il recente guanto di sfida accalora il pubblico, smanioso di vedere i propri beniamini in finale. Velatamente accusato di favoritismi, Rudy è già stato protagonista di numerose bagarre nel web: negli scorsi giorni aveva infatti proposto una prova performer tra i cantanti Alex Wise e Luigi Strangis. Il brano scelto dal Professore era la hit “Sex bomb“, interpretata originalmente da Tom Jones.

In tale occasione Alex si è lamentato della canzone scelta, argomentando: “Questa canzone onestamente la vedo impossibile. Sicuramente Luigi è più preparato a farla…“. I due talenti in corsa per la finale hanno stretto un affettuoso sodalizio all’interno del talent-show, e vivono con inquietudine le sfide faccia a faccia. Nonostante il pubblico tifi per il loro rapporto, sorto sotto l’occhio delle telecamere, Rudy ha proposto nuovamente un confronto tra i due cantanti. La reazione dei social non si è fatta attendere: la scelta di Rudy ha diviso i fan del programma, ormai avviato alle battute finali.

Rudy Zerbi, la sfida per il serale è una coltellata alle spalle per Alex e Luigi

Il docente di canto ha proposto una prova comparata ad Alex e a Luigi, notoriamente suo pupillo, e la canzone prescelta è la storica “Hit the road Jack“, dell’indimenticato Ray Charles. A dare l’annuncio ai due contendenti è stata la padrona di casa Maria De Filippi, che in una clip ha comunicato: “Prova comparata messa a disposizione dalla produzione per tutti i prof, i due prescelti tra loro contrapposti sono Luigi e Alex“.

Ha inoltre annunciato ai due amici la possibilità di potersi esibire con uno strumento musicale a scelta, e ha quindi chiesto: “In teoria la produzione ha pensato di mettervi alla prova con uno strumento, la considerate equa?“. Luigi potrebbe quindi ripiegare sulla chitarra, mentre Alex si esibirebbe invece accompagnato dal pianoforte. Proprio quest’ultimo ha spiazzato la conduttrice, replicando: “Il pensiero mio è che le prove di canto non siano mai del tutto eque…”. Luigi, al contrario, ha abbracciato la sfida con entusiasmo, ed è pronto ad esibirsi nel sesto serale del format. I fan del programma, però, lamentano che la scelta di Rudy sia orientata a spezzare l’amicizia tra i due per scopi televisivi, e le polemiche non si fanno certo attendere.

Io veramente pieno di Rudy e della produzione che si ostina a mettere contro questi due talenti rovinando solo per scopi televisivi una bellissima amicizia💀#Amici21 #alexwyse #luigistrangis pic.twitter.com/AIHoXiYbej — AlexWyse_WorldDomination🎼🎵🎶🎤🎧 (@03TrashAddicted) April 21, 2022

L’amicizia tra i due giovani talenti uscirà indenne dalla finale di “Amici 21“?

