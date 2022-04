“Il punto più basso”. Corrado Formigli travolto dagli insulti: l’ospite che scatena il caos su La7

Corrado Formigli scatena la polemica. A poche ore dalla messa in onda di PiazzaPulita, nella puntata di giovedì 21 aprile, il conduttore di La7 accende il dibattito. In particolare è l’anticipazione del nuovo appuntamento che scatena i telespettatori. Formigli infatti avrà tra gli ospiti Steve Bannon. L’uomo, direttore responsabile del giornale on-line di estrema destra Breitbart News nonché ex Capo stratega della Casa Bianca, non piace ad alcuni utenti di Twitter.

Tra questi cè chi prende di mira lo stesso Formigli: “Caro Formigli, sono sempre stato un suo sostenitore però credo che ora si stia sorpassando ogni limite. No, questa gente no; per una presunta volontà di confronto fra idee diverse non si può dare spazio a chi delle idee di democrazia ne fa mercimonio!”, scrive uno mentre un altro gli fa eco.

“Formigli invitando Bannon punta (così come Orsini, Travaglio) a manipolare ancora di più l’opinione pubblica al fine di far schierare l’Italia con il criminale di guerra russo Stasera non guardate La7. Serve disobbedienza civile con questi media al soldo del Cremlino”. Ma c’è anche chi ci va giù più pesante: Formigli questa non è informazione ma disinformazione e una provocazione gratuita e squallida per creare audience e incassi con la pubblicità asfissiante. La7 sempre più in basso”.