È rivoluzione in Rai: “Chiude tutto”, ma che scelta hanno fatto?

Momenti difficili per la Rai. La decisione è del tutto inaspettata, si prospetta un futuro senza sorprese e senza grandi ascolti: ecco qual è il motivo

Il palinsesto Rai cerca ogni anno di rinnovarsi, per cercare di rispondere adeguatamente alle esigenze del pubblico. In un’epoca come quella odierna, dove ogni persona ha a disposizione centinaia di titoli tra cui scegliere in ogni momento, è difficile posizionarsi. Con le piattaforme di streaming a pagamento come Netflix, poi, proporre un palinsesto coerente con i propri principi ma, al tempo stesso, accattivante non è per niente facile.

Ciò che la Rai sembra proporre, però, non sta per niente convincendo i telespettatori. Al centro delle critiche c’è soprattutto il palinsesto estivo: nessuno capisce il perché di queste scelte.

Rai: l’estate sarà un problema

Se durante l’anno “scolastico” sono molte le proposte che la Rai lancia ai propri telespettatori, l’estate è invece un periodo più tranquillo. Quest’anno, in modo particolare, Rai2 ha cercato una propria strada e una propria identità, proponendo show innovativi e in qualche modo unici. È di questo stile, per esempio, “Made in Sud” con Lorella Boccia e Clementino, che hanno preso il timone lasciato da Stefano de Martino.

Anche per Rai1, però, è stato un anno di sperimentazioni. Innanzitutto, Rai Fiction si è lanciata con un remake di un’importante serie tv che ha fatto enorme successo nel mondo: “Noi”, da “This is Us”. Quando si ricalcano opere di importanza e interesse mondiale è sempre alto il rischio di critiche e commenti negativi. Per la serie tv con Aurora Ruffino non sono di certo mancate, queste critiche, anche se tutto sommato i numeri ottenuti non sono stati così malvagi. Altra grande scommessa, i cui risultati si vedranno tra un po’, è quella di Raoul Bova nei panni di Don Massimo in Don Matteo: Terence Hill, infatti, ha deciso di farsi da parte.

Insomma, l’inverno è stato pieno di nuovi tentativi e nuove speranze. Per l’estate, invece, sembra esserci grande confusione e poche novità. Sia di pomeriggio che di sera, infatti, sembra che ci saranno repliche di vecchie stagioni di Don Matteo. Altre repliche mandate in onda, poi, saranno quelle delle fiction Mina Settembre con Serena Rossi, Lolita e La Dama Velata. Totalmente assenti le novità:

Palinsesti estivi IMBARAZZANTI Di Rai. Don Matteo in replica pomeriggio e sera, poi altre repliche di fiction (Mina Settembre,Lolita,Dama Velata) e show (The Voice senior, Top10, Cavalli di Battaglia).

Unici inediti Quark i soliti eventi musicali E IO PAGO #ASCOLTITV pic.twitter.com/xTm7U475Hl — MasterBB (@MasterAb88) April 21, 2022

Insomma, i telespettatori non sono molto entusiasti di questo palinsesto. Che, dopo le critiche ricevute, la Rai pensi a qualche nuovo lancio da fare proprio in estate? Non ci resta che aspettare.

