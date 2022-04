Diretta “Mariupol continua a resistere”. Russi smentiti dai fatti? Cosa sta succedendo davvero nelle acciaierie. Biden: “Putin macellaio”

“Mariupol continua a resistere”. La giornata di guerra in Ucraina numero 58 si apre con le smentite del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e di quello americano Joe Biden riguardo all’annuncio del Cremlino di una città ormai “sotto controllo russo”. La verità è che l’esercito di Vladimir Putin domina tra le macerie affacciate sul Mar d’Azov, ma i circa 2.000 soldati del Battaglione Azov asserragliati nei bunker sotterranei delle acciaierie Azovstal non hanno alcuna intenzione di arrendersi. “Da lì non deve volare una mosca”, ha ordinato Putin al suo ministro della Difesa Shoigu, in quella che Biden ha definito senza mezzi termini “una sceneggiata”. In realtà, è il sospetto di Washington, lo stop all’assalto alla Azovstal impartito da Putin nasconderebbe la volontà di far passare il concetto di “vittoria” nella comunicazione interna. E intanto Zelensky accusa i russi di aver rifiutato una proposta di tregua per la Pasqua ortodossa.

Ore 7.21: “Mariupol, fino a 9mila corpi nelle fosse comuni”

Le truppe russe potrebbero aver seppellito da tremila a novemila cadaveri nelle fosse comuni rinvenute nel villaggio di Mangush, nel distretto di Mariupol. Lo ha affermato ieri sera il servizio stampa del comune di Mariupol sul proprio canale Telegram, precisando che il numero dei corpi stimato è stato elaborato dal confronto con le foto satellitari delle fosse comuni di Bucha, dove sono stati rinvenuti 70 corpi senza vita. “Il settore delle fosse comuni a Mangush è 20 volte più grande, gli occupanti hanno scavato e riempito nuove trincee di cadaveri ogni giorno per tutto aprile”, si legge nel messaggio. Secondo stime “prudenziali”, il numero totale delle vittime causate dai combattimenti a Mariupol sarebbe di 22 mila persone.

Ore 7.19: Biden, “Putin è veramente un macellaio”

“Vladimir Putin non ha solo invaso l’Ucraina, ma ha fatto molto di più, è un macellaio, è veramente un macellaio“. Così Joe Biden, in un discorso la notte scorsa in Oregon, è tornato ad accusare di brutalità il presidente russo. “Sono stato in Ucraina molte volte – ha aggiunto – non voglio essere moralista, ma è vero quello che sta facendo è un peccato“. Il presidente americano ha poi ribadito che “la cosa più importante è mantenere la Nato e l’Europa unite, perché vi posso garantire che Putin credeva e sperava che la Nato si dividesse e non facessimo sacrifici per affrontare quello che sta facendo in Europa orientale”. Infine ha avvisato che “ci vorrà tempo e sforzo”, ripetendo che “non invierò un singolo soldato americano in UCRAINA per iniziare la Terza Guerra Mondiale”. “Ma darà a ogni militare ucraino la capacità di difendersi”, ha concluso tra gli applausi.

Ore 7.09: Macron, “embargo sul gas potrebbe arrivare sul tavolo”

“E’ un tema che potrebbe arrivare sul tavolo negoziale, oggi non ancora. Il carbone e il petrolio entrano già nei negoziati, il gas non ancora”. Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron, in un’intervista a Il Corriere della Sera. “Conosciamo l’immensa difficoltà che questo provoca. E’ anche per questo che da anni mi sentite parlare di sovranità energetica europea. Ne parlo dal mio discorso alla Sorbona (26 settembre 2017, ndr)”. “Stiamo vivendo ore drammatiche, e molto dure. Con la prospettiva del 9 maggio (l’anniversario della vittoria sul nazismo, ndr), la Russia intensificherà i suoi attacchi sull’Est ucraino e dovremo prendere decisioni. E se decidiamo nuove sanzioni, o se la Russia decide contro-sanzioni sugli idrocarburi, ma ancora più sul gas, è chiaro che gli europei dovranno chiedere sforzi a tutte le famiglie”. Di un eventuale decisione sul gas, ha spiegato Macron, “non ne vedremo le conseguenze nella primavera o nell’estate 2022 (abbiamo ricostituito gli stock), ma l’inverno prossimo questo non accadrà se non avremo più il gas russo. Voglio rassicurarvi, non è lo scenario nel quale ci troviamo oggi, ma questo scenario può arrivare”.

Ore 6.57: “Missili russi sull’isola di Khortytsia a Zaporizhzhia”

Ieri la Russia ha lanciato missili sull’isola di Khortytsia, a Zaporizhzhia. Lo riporta Oleksandr Starukh, capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, su Telegram. Otto persone sono rimaste ferite.

Ore 2.34: Zelensky, “Mariupol continua a resistere”

Nel suo messaggio notturno su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mostra sicurezza e determinazione e avverte che tutti gli sforzi russi “non possono che procrastinare l’inevitabile”, ovvero “il tempo in cui gli invasori dovranno lasciare la nostra terra”, e – sottolinea – “in particolare Mariupol, una città che continua a resistere alla Russia, a dispetto di quello che dicono le forze di occupazione”.

Ore 1.47: “Truppe di Kiev addestrate da GB alll’uso dei mezzi blindati”

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha rivelato che decine di soldati ucraini si stanno addestrando nel Regno Unito, imparando ad usare 120 veicoli blindati britannici prima di tornare con quei mezzi a combattere nella guerra contro la Russia. Lo scrive il Guardian. Le forze britanniche stanno anche addestrando le controparti ucraine in Polonia su come usare i missili antiaerei, ha detto il primo ministro. “Posso dire che attualmente stiamo addestrando gli ucraini in Polonia nell’uso della difesa antiaerea, e in realtà nel Regno Unito nell’uso dei veicoli blindati”, ha detto Johnson. La Gran Bretagna ha deciso di inviare almeno 120 veicoli blindati, 80 dei quali sono i veicoli di mobilità protetta Mastiff, Husky e Wolfhound, che l’esercito britannico dice sono progettati per essere utilizzati in “combattimento, supporto al combattimento e ruoli di servizio di combattimento” guidando le truppe dietro e fino alle linee del fronte. Gli altri 40 veicoli sono destinati alla ricognizione in combattimento, tra cui lo Spartan, che può trasportare quattro soldati più un equipaggio di tre, le ambulanze Samaritan, i veicoli di comando blindati Sultan e i veicoli di recupero blindati Samson.