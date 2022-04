Calcio: Conference League, sì al Var dalle semifinali

Nyon, 22 apr. – (Adnkronos) – La Uefa ha deciso di utilizzare il Var a partire dalle semifinali di Conference League che avranno tra le quattro squadre protagonista anche la Roma di José Mourinho. A ufficializzare l’introduzione del supporto tecnologico in questa fase della competizione è la stessa Uefa con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito ufficiale: “La Uefa ha deciso di introdurre il VAR (Video Assistant Referee) nelle semifinali della UEFA Europa Conference League. Come annunciato in precedenza, il VAR sarà utilizzato anche nella finale del 25 maggio a Tirana (Albania). Attualmente è in fase di studio l’uso del VAR nelle fasi precedenti della prossima edizione del torneo”, si legge nella nota. La Roma sfiderà in semifinale gli inglesi del Leicester. La vincente affronterà una tra Olympique Marsiglia e Feyenoord.