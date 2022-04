Silvia Toffanin, è addio a Verissimo: arriva il grande salto e un programma impensabile

Per Silvia Toffanin sembra arrivato un momento pazzesco. La sua carriera sta per subire una svolta decisiva: non si tornerà indietro

È uno dei volti più noti e più amati di Mediaset, Silvia Toffanin. Nelle sue mani ha uno dei programmi più di successo della rete, Verissimo. Qui gli ospiti si raccontano e si lasciano andare, scendendo anche in dettagli privati e personali che difficilmente narrerebbero ad altri.

Nelle ultime ore, però, sta circolando una notizia del tutto spiazzante e inattesa. Sembra che la Toffanin debba abbandonare la casa di Verissimo per lanciarsi in un nuovo progetto: potrebbe cambiare tutto.

Silvia Toffanin è pronta: sarà VIP

In casa Mediaset sembrano esserci grandi stravolgimenti in vista. Uno dei più criticati è quello che ha confermato l’assenza di Temptation Island, lo show in cui delle coppie di fidanzati si separano per una ventina giorni e vivono su isole separate, dove ci sono alcuni tentatori e tentatrici pronti a farli “cadere”. L’assenza dello show ha mandato in crisi molti telespettatori, che non vedevano l’ora dell’estate proprio per rivivere i momenti iconici che solo quel programma sa dare. Di questo programma ne sono state fatte due versioni, una NIP e una VIP: entrambe sono state di successo.

Nelle ultime ore, sembra che Maria de Filippi abbia ideato la versione VIP di un altro programma storico: Uomini e Donne. La regina di Mediaset, infatti, pare che stia progettando questo nuovo programma già da tempo. Si parla di otto puntate, che verranno registrate prima dell’estate in modo da mandare in onda lo show durante la stagione più calda. Uomini e Donne VIP, quindi, potrebbe sostituire Temptation Island nella programmazione estiva di Canale 5.

A condurre la versione VIP, sembra che Maria de Filippi voglia proprio la padrona di casa di Verissimo: Silvia Toffanin. La signora Berlusconi potrebbe sfruttare questa nuovissima occasione per dare una svolta definitiva alla propria carriera. Negli anni, sono state molte le indiscrezioni che vedevano Silvia Toffanin essere richiesta dalla de Filippi. Pare, infatti, che la padrona di casa di Amici abbia già diverse volte chiesto alla collega di condurre suoi programmi. Tra questi, si annoverano Amici Celebrities o Temptation Island VIP.

Uomini e donne vip sempre più reale noi ci crediamo pic.twitter.com/v1v7WBrpxd — sasi🪁 (@p0liedrico) April 20, 2022

Nelle ultime ore, stanno già circolando ipotetici nomi di personaggi famosi che potrebbero affiancare la Toffanin a Uomini e Donne VIP. Tra le ipotesi, spiccano i nomi di Pamela Prati, Valeria Marini e Antonio Zequila.

