ricchi,-ma-non-abbastanza:-chi-sono-gli-ex-miliardari-che-non-sono-entrati-nella-classifica-forbes

Nell’anno peggiore in quanto a miliardari usciti dalla lista di Forbes dal 2009, sono ben 329 i billionaires usciti dalla classifica.

La guerra in Ucraina, la repressione tecnologica cinese e il calo dei prezzi delle azioni hanno spinto 329 persone fuori dall’elenco di Forbes dei miliardari del mondo del 2022, compresi 169 che facevano parte del record di 493 nuovi arrivati ​​dell’anno scorso. È il maggior numero di billionaires decaduti dal 2009, quando la crisi finanziaria aveva eliminato 355 persone dalla lista. Inoltre, nell’ultimo anno sono morti 30 miliardari. Questi sono conteggiati separatamente da quelli che sono fuoriusciti a causa del calo del loro patrimonio.

LEGGI ANCHE: “Ricchissimi, ma solo per un attimo: i ‘miliardari lampo’ del 2021″

I patrimoni e i Paesi maggiormente colpiti

Tre paesi – Cina (153 drop-off, di cui quattro da Hong Kong), Russia (35) e Stati Uniti (33) – hanno rappresentato i due terzi dei drop-off. Gli ex miliardari tech, le cui fortune sono aumentate più di qualsiasi altro gruppo durante la pandemia, sono stati i più colpiti: 53 hanno lasciato la lista, di cui 32 dalla Cina e da Hong Kong. Ma il fenomeno è diffuso, con i settori della moda e della vendita al dettaglio (45), manifatturiero (33) e immobiliare (29) che hanno subito colpi altrettanto significativi. Anche due dei settori usciti vincitori dalla pandemia da Covid-19, quello sanitario e finanziario, hanno perso 25 miliardari ciascuno.

Dei 10 miliardari decaduti i cui patrimoni netti sono sprofondati di più, otto provenivano dalla Cina. Le fortune più grandi andate svanite quest’anno, quelle di Zhang Bangxin di TAL Education (in precedenza di valore pari a 13,3 miliardi di dollari) e Larry Xiangdong Chen del rivale GSX Techedu (10,2 miliardi di dollari), sono calate drasticamente quando il governo cinese ha minacciato di vietare i profitti e gli investimenti all’estero nel settore del tutoring doposcuola.

I miliardari scomparsi quest’anno

Dei 30 miliardari scomparsi nell’ultimo anno, il più recente è stato Edward “Ned” Johson III. Ha rilevato Fidelity da suo padre nel 1977 e l’ha gestita per 37 anni, trasformando l’azienda con sede a Boston in uno dei più grandi gestori di denaro degli Stati Uniti, prima di cedere le redini a sua figlia Abigail nel 2014. È morto all’età di 91 anni, pochi giorni prima che Forbes finalizzasse la nostra lista dei miliardari del 2022 a marzo.

Eli Broad, il magnate della costruzione di case e delle assicurazioni diventato filantropo, è morto all’età di 87 anni, lasciando 6,9 miliardi di dollari alla vedova Edythe, che ha il compito di adempiere all’impegno della coppia di donarne la maggior parte.

L’investitore ceco (ed in precedenza la persona più ricca della Repubblica Ceca) Petr Kellner è stato ucciso in un incidente in elicottero nel marzo 2021 all’età di 56 anni. La persona più ricca a morire nell’ultimo anno, ha lasciato 16,6 miliardi di dollari a sua moglie, Renata Kellnerova.

Ecco alcuni degli ex miliardari più importanti usciti dalla lista

Forbes ha misurato i patrimoni netti per il listino 2022 utilizzando i prezzi delle azioni e i tassi di cambio valutari dalla chiusura delle contrattazioni di venerdì 11 marzo 2022. Vedi sotto per un elenco di alcune delle persone di più alto profilo che hanno perso il loro status a dieci cifre.

Shalom Meckenzie

Patrimonio netto: meno di $900 milioni (in calo rispetto a $1,7 miliardi nella lista del 2021)

Fonte di ricchezza: scommesse sportive

Paese: Israele

Meckenzie si è assicurato una partecipazione dell’11% nella società di scommesse sportive DraftKings quando si è combinata con il suo fornitore di tecnologia di gioco d’azzardo SBTech in una fusione Spac a tre, nell’aprile 2020. Da allora ha venduto azioni, ma non abbastanza rapidamente – il valore del suo restante 5% della quota è crollato del 73% nell’ultimo anno, poiché la spesa aggressiva della società ha prodotto una perdita maggiore di quanto previsto dagli analisti e gli investitori si sono concentrati nuovamente sulla redditività mentre incombevano gli aumenti dei tassi di interesse.

Vlad Tenev e Baiju Bhatt

Patrimonio netto: meno di $800 milioni ciascuno (in calo da $1 miliardo ciascuno)

Fonte di ricchezza: app per il trading di azioni

Paese: Stati Uniti

Le fortune dei compagni di classe di Stanford Tenev e Bhatt sono aumentate vertiginosamente quando Robinhood Markets, l’app di trading di azioni gratuita che hanno cofondato nel 2013, è diventata il veicolo della mania dei commercianti al dettaglio per le azioni meme nel 2020 e nel 2021 durante il picco della pandemia. Da allora, il trading sulla piattaforma è fortemente diminuito e le azioni della società sono scese del 71% rispetto al prezzo Ipo dello scorso luglio. La frenesia era destinata a finire, ma la società non si è aiutata. Le teorie del complotto si sono diffuse a macchia d’olio quando Robinhood ha interrotto le negoziazioni sulla sua app delle azioni di GameStop, rivenditore di videogiochi, nel gennaio 2021, limitando le perdite di hedge fund che erano a corto di azioni, a spese di investitori amatoriali. Tenev ha affermato che la decisione è stata presa per conformarsi ai requisiti della Sec e “per proteggere l’azienda e i [suoi] clienti”, mentre negava che Robinhood avesse problemi di liquidità.

RJ Scaringe

Patrimonio netto: meno di $700 milioni (in calo da $3,4 miliardi)

Fonte di ricchezza: veicoli elettrici*

Paese: Stati Uniti

Un anno fa il suo produttore di veicoli elettrici Rivian era alle stelle, avendo raccolto un record di $23,1 miliardi – $11,2 miliardi come società privata e $11,9 miliardi nella sua Ipo di novembre, che ha valutato l’azienda a $90 miliardi. Ma da allora il fondatore e ceo ha lottato per aumentare la produzione, deludendo gli analisti con le azioni in ribasso del 64%.

Oleg Tinkov

Patrimonio netto: meno di $700 milioni (in calo da $4,7 miliardi)

Fonte di ricchezza: banche

Paese: Russia

L’invasione russa dell’Ucraina – e la valanga di sanzioni occidentali che ne sono seguite – hanno distrutto molte fortune: Tinkov è uno dei 35 russi usciti dalla classifica dei miliardari. Le azioni della sua banca digitale Tinkoff hanno perso il 90% del loro valore a Londra prima che le negoziazioni venissero sospese il 2 marzo.

Whitney Wolfe Herd

Patrimonio netto: meno di $700 milioni (in calo da $1,3 miliardi)

Fonte di ricchezza: app di appuntamenti

Paese: Stati Uniti

È diventata la più giovane miliardaria self-made quando la sua app di appuntamenti, Bumble, si è quotata all’inizio del 2021. Ma le azioni di Bumble (in calo del 72% dopo l’Ipo) sono andate in crisi. Wolfe Herd ha aggiunto utenti a pagamento a un ritmo più lento rispetto a concorrenti come Tinder, che ha cofondato e lasciato a causa di presunte molestie sessuali (Tinder ha negato l’illecito e il caso è stato risolto).

Jitse Groen

Patrimonio netto: meno di $600 milioni (in calo da $1,4 miliardi)

Fonte di ricchezza: servizio di Food Delivery

Paese: Paesi Bassi

Groen ha fondato il servizio di food delivery ora noto come Just Eat Takeaway.com da studente nel 2000 e lo ha quotato all’Euronext Amsterdam nel 2016, spendendo molto negli anni successivi per acquisire i rivali Delivery Hero (per $1 miliardo nel 2018), Just Eat (per $7,7 miliardi nel 2020) e GrubHub (per $7,3 miliardi lo scorso giugno). Le azioni della società hanno raggiunto il picco nell’ottobre 2020 al culmine della pandemia, ma da allora hanno perso il 72% del loro valore, poiché gli ex clienti tornano a ristoranti e negozi di alimentari. La società è stata cancellata dal Nasdaq all’inizio di quest’anno (negozia ancora ad Amsterdam e Londra) e ha subito pressioni da parte degli investitori per frenare le sue perdite, vendendo eventualmente GrubHub.

Kate Wang

Patrimonio netto: meno di $500 milioni (in calo da $5 miliardi)

Fonte di ricchezza: sigarette elettroniche

Paese: Cina

Wang ha cofondato RLX Technology, il più grande player nel mercato cinese dello svapo, e l’ha quotata alla Borsa di New York nel gennaio 2021 con una quotazione da 35 miliardi di dollari. Poi il governo cinese ha minacciato di nazionalizzare le vendite di sigarette elettroniche, provocando azioni legali per gli investitori e mandando in fumo la fortuna di Wang.

John Foley

Patrimonio netto: meno di $400 milioni (in calo da $1,5 miliardi)

Fonte di ricchezza: Peloton

Paese: Stati Uniti

Questione di un brutto ciclo di pubbliche relazioni: due importanti personaggi televisivi (Mr. Big di Sex and the City e Mike “Wags” Wagner di Billions) hanno subito attacchi di cuore immaginari mentre guidavano le bici da fitness Peloton di Foley l’anno scorso. L’azienda non sta andando molto bene da quando i clienti sono tornati nelle palestre, portando Peloton a ridurre la produzione e licenziare i lavoratori. Il cofondatore Foley si è dimesso dalla carica di ceo a febbraio; rimane tuttavia presidente.

Will Wei Cheng

Patrimonio netto: meno di $300 milioni (in calo da $1,2 miliardi)

Fonte di ricchezza: servizio di Ride-Hailing

Paese: Cina

Il suo Didi Global ha condotto una guerra dei prezzi che ha spinto Uber fuori dalla Cina, per poi fermarsi bruscamente quando il governo cinese ha bandito l’app Didi pochi giorni dopo il debutto dell’azienda al Nyse lo scorso giugno, citando “problemi di sicurezza informatica” (Didi ha detto che avrebbe “collaborato pienamente” con la revisione). Da allora il titolo è sceso dell’89%.

L’articolo Ricchi, ma non abbastanza: chi sono gli ex miliardari che non sono entrati nella classifica Forbes è tratto da Forbes Italia.