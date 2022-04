Raffaella Carrà immortale, “Sì, è tutto vero”: notizia da brividi a un anno dall’addio

Omaggio fastoso per la regina della televisione Raffaella Carrà: ecco dove e come potremo seguire l’evento dedicato alla celebre icona.

Raffaella Carrà, al secolo Raffaella Maria Roberta Pelloni, è stata una delle figura più amate e longeve nel panorama televisivo italiano. Conduttrice, soubrette, cantante e ballerina, la poliedrica e talentuosa Raffaella ha conquistato il cuore di tutti gli italiani, esportando il suo talento anche nel resto del mondo.

Ad un anno dalla sua morte, il colosso RAI ha scelto di omaggiare la sua regina con un evento esclusivo, destinato a rimanere negli annali della televisione. Ecco dove si terrà l’appuntamento esclusivo, dedicato all’immortale Raffaella.

Il foro italico si inchina a Raffaella Carrà, il cuore di Roma batte per lei

Volto amichevole a affidabile, nonché icona LGBT, Raffaella Carrà è destinata a rimanere scolpita nell’immaginario collettivo del Belpaese. E’ stata inoltre incoronata dalla prestigiosa testata britannica “The Guardian” come sex symbol europeo e, con la sua conduzione garbata e intelligente, ha ricevuto i più prestigiosi volti dello spettacolo e dello sport.

RAI ha messo in campo risorse faraoniche per celebrare la sua regina per antonomasia e, a un anno dalla sua dipartita, sta organizzando un evento interamente dedicato a lei. L’esclusivo show, di cui ancora non si conosce il nome, avrà luogo al foro italico di Roma, già teatro di “Carramba che sorpresa” e “Ballando con le stelle“. La conduzione dello spettacolo sarà affidata proprio alla conduttrice di quest’ultimo, Milly Carlucci, che condivide con Raffaella acume e professionalità.

Lo show tributo a #RaffaellaCarrà sarà condotto da Milly Carlucci dall’Auditorium del Foro Italico, sede di tante edizioni di #CarrambaCheSorpresa.

Inoltre la Rai intitolarerà a Raffaella Carrà la sede degli storici studi televisivi di via Teulada 66, dove debuttò.

La stessa Milly si è fatta promotrice di un’iniziativa: quella di titolare l’Auditorium del foro italico all’iconica Raffaella Carrà, com’era accaduto a Fabrizio Frizzi con gli studi Dear. La data evento dovrebbe tenersi intorno al 18 giugno, e andrà in onda in prima serata, dopo il consueto appuntamento con il TG1. Gli ospiti previsti per lo show sono nomi di tutto rispetto, e hanno costellato la vita professionale della showgirl nei suoi proficui anni di carriera televisiva. Si vocifera infatti circa la partecipazione di Fiorello, Bob Sinclair, Antonello Venditti e Renato Zero. Le soprese riservate da mamma RAI ai suoi telespettatori saranno moltissime: noi restiamo in attesa di ulteriori indiscrezioni al riguardo.

