Pressione alta, c’è un rimedio naturale per abbassarla: devi provarlo

Le nonne la sanno sempre lunga: ecco alcuni semplici per tenere a bada la pressione alta e ritrovare un perfetto benessere.

La pressione alta è una piaga per il benessere del nostro organismo: tale fenomeno può portare a risvolti molto preoccupanti per la salute del corpo. Essa infatti può provocare piccole lacerazioni all’interno dei vasi sanguigni, in cui potrebbe stagnare il cosiddetto colesterolo. Tale evenienza favorisce la formazione di coaguli nel sangue, che a loro volta favoriscono l’insorgere di fenomeni acuti come ictus e infarti.

Come recita il vecchio adagio, prevenire è meglio che curare: ecco un rimedio utilizzato dalle nostre nonne per scoraggiare l’ipertensione: provare per credere!

Pressione alta, che incubo: ecco i rimedi naturali per sconfiggerla

Le nostre nonne sono un bagaglio di nozioni inestimabili: molto spesso, non avendo accesso a costosi medicinali, erano avvezze a procurarsi il necessario per sopravvivere attingendolo dalla natura. In questo caso, ci basterà procurarci delle mandorle, ponendone poi 8 in una ciotolina piena di acqua tiepida. Dopo averle lasciate in ammollo per una notte intera, basterà prelevarle dalla ciotola e privarle della buccia, ormai ammorbidita. A questo punto, basterà frullarle o pestarle fino a ridurle ad una pasta fine, e portarle ad ebollizione dopo averle incorporate ad un bicchiere di latte. Tale bevanda, assunta quotidianamente, aiuta in modo insospettabile a tenere la pressione sotto controllo!

Altri alimenti per evitare l’ipertensione sono sicuramente i probiotici: numerosi studi dimostrano infatti che il loro consumo contribuisce a mantenere la pressione sanguigna entro i parametri stabiliti. Anche il karkadè, se consumato 3 volte al giorno, aiuta ad abbassare la pressione, così come il the, che rilassa anche la rigidità arteriosa. L’aglio crudo, poi, è considerato un vero e proprio toccasana naturale: esso purifica il sangue e tonifica l’apparato cardiocircolatorio, abbassando nel contempo la pressione sanguigna. Via libera anche all’acqua di cocco che, con in suo contenuto di fibre, proteine e vitamina C inserisce nell’organismo importanti micronutrienti e migliora la circolazione sanguigna. Biancospino, tiglio e cardamomo, infine, sono la soluzione ideale per chi ama coccolarsi con profumate e calde tisane: queste erbe hanno proprietà calmanti e rilassanti, e favoriscono la dilatazione dei vasi sanguigni.

Come ben sappiamo, l’attività fisica è sempre un valore aggiunto ad una corretta nutrizione: in caso di pressione alta si consiglia di praticare la disciplina del Tai Chi. Tale, antichissima pratica apporta numerosi benefici, ed è in grado di ristabilire completamente il nostro bilanciamento fisico e, di conseguenza, mentale.

