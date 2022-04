Oroscopo dell’amore: in settimana incontri per single e tradimenti di coppia. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – Siete alquanto lontani dal prendere delle decisioni interessanti, che vi potrebbero portare ad una svolta nella vostra vita sentimentale. Probabilmente non avete nulla ancora da perdere, che vi spinga ad agire.

Le coppie continueranno con la solita routine, poiché è questa che stabilizza i momenti peggiori. Vi rifugiate in essa, come se fosse una calda coperta. Da un certo punto di vista è molto dolce e romantico.

I single non prenderanno più le decisioni che hanno preso in passato, quindi si potranno finalmente liberare da tutto il peso e la costrizione che hanno accumulato di questi tempi, nonostante le sensazioni poco piacevoli.

Toro – Il vostro destino non è legato soltanto a quello delle altre persone, poiché potreste benissimo vivere da soli. Tuttavia, essere in due è meglio, come sempre. In questa settimana dovrete capire se siete realmente attratti da qualcuno.

Le coppie preferiranno prendersi dei momenti di completa indipendenza l’uno dall’altro. Questo è assolutamente necessario per poter far crescere il rapporto in modo sano e duraturo, anche se inizialmente potrebbe sembrarvi il contrario.

I single approfondiranno una conoscenza per volta, non ancora convinti di quello che vogliono. Probabilmente, bisogna ancora fare un po’ di esperienza.

Gemelli -Avete trascorso momenti pieni di magia in questi ultimi tempi. Dovreste continuare di questo passo, senza arrendervi alle malinconie o alla quotidianità, che potrebbe mettervi di cattivo umore. Le coppie dovranno essere forti del proprio sentimento, senza viaggiare su binari paralleli, che potrebbero essere un ostacolo troppo grande da superare stavolta! I single si lasceranno trasportare dalle emozioni e non c’è cosa migliore da fare, specie quando si crede di non avere più niente da perdere. In realtà esiste sempre una speranza per tutti.

Cancro – Se non siete pienamente convinti di quello che state portando avanti con la persona che avete accanto, in questa settimana sarà bene rivedere un paio di questioni. Prima che sia troppo tardi, potrete tornare indietro.

Le coppie attraverseranno dunque un momento di instabilità, nel quale potrebbero entrare dubbi ed incertezze, oltreché rancori del passato. Non dovreste permetterlo, ma dovreste andare avanti soltanto con la consapevolezza di fare la scelta giusta.

I single preferiranno prendersi un attimo di riflessione. Invece di andare dietro ad inutili sogni, cercheranno di essere più concreti e di analizzare meglio i propri sentimenti.

Leone – La settimana potrebbe iniziare con qualche difficoltà affettiva, specie nella comunicazione. Se non ci si fiderà l’uno dell’altro, sarà difficile poter esprimere la propria condizione. Bisogna superare questo scoglio.

Le coppie non vorranno prendersi troppo sul serio, nemmeno dal punto di vista più intimo. A questo punto sarà bene chiedersi se le scelte appena compiute siano le più corrette.

I single troveranno che la solitudine sia proprio la loro dimensione, in questo periodo. Non si vorrà fare altro che cercare di conoscere se stessi, senza che il giudizio di qualcun altro si intrometta.

Vergine – Le opinioni altrui contano, ma fino ad un certo punto. Non è il caso di lasciarsi influenzare troppo da quello che pensano gli altri, specie se tali opinioni coinvolgono le persone che amate e che conoscete meglio di loro.

Le coppie potrebbero avere qualche ripensamento, ma non dovete spaventarvi, all’inizio. Potrebbe essere una cosa positiva, poiché significa che si potrà migliorare insieme, continuando il proprio percorso più affiatati di prima.

I single sentiranno l’esigenza di dare una seconda possibilità a coloro che sono stati scartati a priori. Si tenterà dunque, di avvicinarsi di più a soggetti improbabili fino a ieri.

Bilancia – Ci saranno diverse occasioni in questa settimana, per dimostrarsi affetto e comprensione. Non dovrete mancare mai l’obiettivo, altrimenti è normale che le persone che vi sono vicino, di improvviso si allontanino.

Le coppie dovranno migliorare dal punto di vista comunicativo, perché dovete sempre ricordare, che il partner non vi può leggere nel pensiero, nemmeno se vi conosce alla perfezione. Cercate di non esagerare nelle pretese.

I single troveranno una loro dimensione, dalla quale difficilmente, vorranno uscire. Trovando appagamento nella solitudine, sarà sempre più complicato lasciarsi andare con altre persone, anche in amicizia.

Scorpione – Ci sono delle questioni da approfondire in questa settimana, che non potrete affrontare, se non con l’affetto e il sostegno delle persone che amate di più. Soltanto loro potranno capirvi.

Le coppie non potranno rinnegare la vicinanza del partner, specialmente perché ci sono delle questioni che riguardano entrambi, che andrebbero chiarite. Se non si procederà insieme, non si potranno superare facilmente.

I single invece, troveranno grande beneficio dalla solitudine, specialmente perché sanno che potranno rivolgersi ad alcune persone, senza impegno. Continuando così però, si rischia di inaridire il proprio cuore.

Sagittario – Alcune scelte, che riguardano la famiglia o la propria relazione, in questa settimana potrebbero essere molto più difficili del previsto. Sapevate di doverle prendere, ma non quale fosse stata la vostra reazione. Bisognerà farsi forza.

Le coppie attraverseranno dunque un momento di confusione, nel quale non si troverà sempre una soluzione agevole. Tuttavia, se c’è amore incondizionato, sarà più semplice continuare insieme.

I single non dovrebbero farsi condizionare troppo dall’aspetto fisico altrui, il quale può rapidamente cambiare. Bisognerebbe puntare di più sul carattere e sulla personalità, aspetti fondamentali che non vanno scemando nel tempo.

Capricorno – Forse non vi siete concentrati abbastanza sulle persone che vi vogliono bene, preferendo gestire questioni lavorative o sociali completamente disconnesse. Ora è tempo di tornare sulla vostra famiglia.

Le coppie miglioreranno certamente la sintonia con il partner, visti gli ultimi sviluppi. Non potete permettere che qualche momento di distrazione, infici la relazione, tutto sommato stabile.

I single non dovranno abbandonarsi a facili conquiste, perché non è il momento di mettere alla prova il proprio fascino. Potrebbe essere una buona occasione invece, per conoscere qualcuno seriamente.

Acquario – Avete avuto recentemente la possibilità di migliorare le vostre relazioni, ma non lo avete fatto. Forse avete paura di prendervi degli impegni apparentemente più grandi di voi. In realtà volete solo rimandare l’inevitabile.

Le coppie vorranno trascorrere più tempo possibile insieme, poiché ci potrebbero essere dei cambiamenti in futuro, che non permetteranno più tanta vicinanza.

I single preferiranno non mettersi troppo alla prova con situazioni ambigue, che non saprebbero gestire. Sarà una scelta molto saggia, specialmente in questo periodo di trambusto.

Pesci – Avete parecchie questioni da chiarire con la vostra famiglia, quindi sarebbe opportuno prendere un appuntamento e definire il tutto con pazienza e rispetto. Alla fine vi potrete sentire orgogliosi di voi stessi.

Le coppie attraverseranno momento di grande e confusione, ma uno di altrettanto amore. Non bisognerà mai perdere di vista i propri progetti per il futuro.

I single preferiranno restare in disparte ad alcuni eventi sociali, avendo paura di immischiarsi troppo in situazioni che non saprebbero gestire. In realtà, ci potrebbe già essere qualcuno che attira grande interesse.

