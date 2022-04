Nutrizionista Milano: le strategie alimentari della biologa nutrizionista dott.ssa Valentina Lettera

La dott.ssa Valentina Lettera è laureata in biologia applicata alle scienze della nutrizione presso l’Università degli Studi di Milano.

Apre il suo primo studio come libera professionista in Piazza Madonna in Campagna 22 (Bollate), per poi lavorare anche, date le numerose richieste di pazienti, in Via Crocefisso 5, Milano.

La sua empatia e devozione professionale la spingono a specializzarsi nella nutrizione clinico-patologica, nella nutrizione oncologica e nella nutrizione pediatrica.

Appassionata di fitness e del benessere applicato all’estetica, ha ampliato la sua specializzazione anche nella nutrizione sportiva, dall’amatore allo sportivo professionista, a chi lavora con la propria immagine. Nel settore fitness, per un servizio a 360 gradi, collabora con il personal trainer Stefano Bellina con cui ottimizza i risultati e raggiunge gli obiettivi prefissati per ciascun singolo paziente.

L’approccio al nuovo piano alimentare

La dott.ssa Valentina Lettera inizia il lavoro con il suo cliente con un approccio empatico.

Ne ascolta e ne studia le abitudini, la cultura, lo stile di vita, il lavoro sedentario o dinamico.

Crea piani di alimentazione su misura, che possano essere portati a casa con positività e voglia di imparare ad amare il proprio corpo.

Dott.ssa Lettera, e se si è terrorizzati dal concetto di dieta?

«Partirei con un’educazione alimentare: iniziare a mangiare tutto, ma bene.

La dieta la si struttura insieme, sulla base di ciò che il cliente mangia durante la giornata e su ciò che piace o meno. Il cliente è seguito dalla colazione alla cena.

Consiglio anche dei trucchetti per tamponare il senso di fame, altri ancora di tipo visivo psicologico per rendere i piatti più appetitosi. In più, consegno del materiale per seguire il piano alimentare al meglio».

La prima consulenza

Durante la prima consulenza la dott.ssa Lettera effettua un’anamnesi alimentare e dello stile di vita. Attraverso il bioimpendenziometro, viene calcolata con estrema precisione la misura della composizione corporea – percentuali massa magra, massa muscolare, stato di idratazione e infiammazione corporea – e della valutazione antropometrica al fine dell’elaborazione del piano alimentare personalizzato.

Periodicamente vengono fissate visite in studio per valutare i progressi ottenuti.

L’etica del “Mens Sana In Corpore Sano”

Imparare a mangiare bene vuol dire imparare a stare bene con se stessi. La dott.ssa Lettera insegna alle persone a stare in pace con il proprio corpo e la propria mente. Crede fermamente che, senza un corretto approccio mentale, non solo nei confronti dell’alimentazione, non si possa dare il massimo nella vita.

Tipologie di piani alimentari

Le diete create dalla dott.ssa lettera non sono diete prestampate, ma diete autentiche e create ad hoc per il cliente.

Dieta clinico patologica : piani alimentari per disturbi gastrointestinali come sindrome dell’intestino irritabile, reflusso gastroesofageo, diverticoli, intolleranze e allergie alimentari; endometriosi e sindrome dell’ovaio policistico; obesità e sindrome metabolica (colesterolemia, ipertensione arteriosa, dislipidemia); donne in gravidanza e pediatria (bambini e adolescenti).

: piani alimentari per disturbi gastrointestinali come sindrome dell’intestino irritabile, reflusso gastroesofageo, diverticoli, intolleranze e allergie alimentari; endometriosi e sindrome dell’ovaio policistico; obesità e sindrome metabolica (colesterolemia, ipertensione arteriosa, dislipidemia); donne in gravidanza e pediatria (bambini e adolescenti). Dieta chetogenica applicata al dimagrimento VLCKD (Very Low Calories Ketogenic Diet). Vengono bruciati i grassi e ci si sgonfia, il metabolismo sfrutta i grassi al posto dei carboidrati. Dura dai 18 ai 21 giorni.

applicata al dimagrimento VLCKD (Very Low Calories Ketogenic Diet). Vengono bruciati i grassi e ci si sgonfia, il metabolismo sfrutta i grassi al posto dei carboidrati. Dura dai 18 ai 21 giorni. Piani alimentari ciclizzati per sportivi (ipertrofia muscolare – definizione muscolare).

Chi è la Dott.ssa Valentina Lettera?

Passioni

La dott.ssa Valentina Lettera, classe 1992, è nata a Milano ma ha origini anche pugliesi. Questo mix le ha permesso fin da piccola di amare tutta la cucina italiana, da quella lombarda a quella meridionale. Con madre chef di professione, scopre e si appassiona al mondo dei sapori e a tutto ciò che c’è dietro il mondo dell’alimentazione. In particolar modo, al mangiare bene sotto ogni aspetto.

Ama la natura e gli animali. Ciò l’ha spronata a dedicare il suo tempo al volontariato in canile dove, oltretutto, ha avuto modo di incontrare ed innamorarsi del suo cane.

Ama il mondo dell’arte e della pittura, fin da piccola ha disegnato e dipinto a livello amatoriale e tutt’ora ama ritagliarsi del tempo per coltivare questa passione. Ama viaggiare, ama la musica, ama il buon cibo e volendo approfondire tale piacere, ha deciso di intraprendere il corso di studi nella scienza della nutrizione.

Gli studi e la formazione

Ha cominciato fin dalle superiori a studiare biologia in un istituto tecnico chimico-biologico, per poi proseguire con l’università triennale in scienze biologiche e, infine, magistrale in biologia applicata alle scienze della nutrizione. Una volta laureata, si è abilitata alla professione di biologa nutrizionista tramite l’esame di stato, per potersi mettere in proprio e definire, studiando tanto e aggiornandosi continuamente, la sua realtà lavorativa.

Essendo il capo di se stessa, ha avuto e ha tutt’ora modo di operare secondo la filosofia di pensiero che sta alla base dell’etica del suo lavoro: citando il famoso capoverso di Satire di Giovenale, “Mens Sana In Corpore Sano”.

Il lavoro

Alla base del suo lavoro, oltre che il continuo studio e aggiornamento professionale, risulta fondamentale l’empatia nei confronti del paziente. Le soddisfazioni del suo lavoro non derivano dal creare la dieta in sé – che crea in un secondo momento rispetto alla visita, in quanto è strutturata sulle esigenze e problematiche della singola persona – ma nel vedere svilupparsi, nel tempo, il realizzarsi degli obiettivi prefissati.

Non riguarda solo il dimagrire, dietro il concetto di alimentazione c’è tutto un mondo della quale, spesso, si è decisamente ignari: problemi di disturbi intestinali, patologie autoimmuni, disfunzioni ormonali e metaboliche, disturbi del comportamento alimentare.

Visto il crescente e consistente numero di richieste da parte di pazienti che vorrebbero iniziare un percorso nutrizionale con la dottoressa Lettera, lei svolgere la sua attività in tre studi geolocalizzati in posti diversi.

A cura di Ilenia Cavaliere