ilary-blasi,-che-affronto:-“trattata-di-me**a”,-non-era-mai-successo-prima

Il 2022 si sta rivelando un anno impegnativo per la showgirl e conduttrice Ilary Blasi. La verace presentatrice romana, infatti, ha attraversato un periodo di rumors incontrollabili, che vedevano il suo matrimonio sull’orlo del precipizio.

Il marito, Francesco Totti, sarebbe infatti stato avvistato allo Stadio Olimpico in dolce compagnia, e le voci su una presunta separazione hanno occupato le pagine di ogni rotocalco cartaceo e virtuale nel Belpaese. La conduttrice in seguito ha smentito le indiscrezioni, confermando la solidità del proprio matrimonio, ma l’inaugurazione della sua “Isola” non è stata varata sotto la migliore stella.

Ilary Blasi figura vincente per l’Isola, ma il progetto decolla a metà

La frizzante conduttrice romana ha raccolto quest’anno una pesante eredità: il collega Alfonso Signorini ha infatti occupato il palinsesto di Mediaset con ben 6 mesi ininterrotti de “Il Grande Fratello Vip“. Il reality si è esteso durante tutti i mesi invernali, intrattenendo il pubblico h24 sul canale 55 del digitale terrestre, godendo anche di due prime time bisettimanali.

Per il pubblico, ormai assuefatto alla diretta perenne e alle interazioni con i fandom dei protagonisti, il salto a “L’Isola” non è stato certamente un passaggio agevole. A causa della natura stessa del programma, la diretta h24 non è un’opzione possibile. Inoltre, lo spazio dedicato ai daytime si è notevolmente ridotto, rispetto alle edizioni precedenti. L’appuntamento con la striscia quotidiana del reality va infatti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40, e si prolunga per meno di 10 minuti. E’ altresì possibile seguire le gesta dei naufraghi di Cayo Cochinos sul canale 55 in orari dedicati, precisamente alle 12.00, alle 16.00 e alle 20.30. Nonostante il cast di quest’ultima edizione abbia riscosso il favore di critica e pubblico, e il gruppo autoriale in studio sia più compatto che mai, “L’Isola 2022” non decolla, e i risultati dello share sono piuttosto deludenti.

Gli spettatori, infatti, pur apprezzando gli sforzi profusi da Ilary e dai colleghi Nicola Savino e Vladimir Luxuria, recriminano a Mediaset di penalizzare il format. Il pubblico chiede infatti una maggiore visibilità al prodotto, targato Banijay Italia.

La competizione tra titani del broadcast è sicuramente spietata e, nonostante l’annuncio che “L’Isola” sarà estesa fino alla fine di giugno, il programma potrebbe nel frattempo colare a picco. Gli autori decideranno di proporre modifiche strutturali al palinsesto di Mediaset? Resteremo in attesa di eventuali comunicazioni da parte dell’emittente.

