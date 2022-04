elezioni:-brescia,-‘ok-cdm-rinviato,-ora-governo-riveda-scelta-su-voto-online’

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Visto che il via libera del Consiglio dei ministri è stato rinviato, a questo punto il governo ha il tempo di ripensarci: meglio tardi che mai. Riveda la norma che rinvia di un anno la sperimentazione e la simulazione del voto elettronico, portandola al 2023. Scelta ipocrita e contro la volontà del Parlamento”. A chiederlo, interpellato dall’Adnkronos, è il presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera Giuseppe Brescia, del M5S. Oggi Brescia aveva definito “inaccettabile” la decisione del governo, legata ai rischi cyber per la sicurezza, etichettandola come un “torto” per milioni di italiani.